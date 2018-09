Stáně nabízeli levné bydlení za sex! Podobných inzerátů přibývá

Inzeráty nabízející velmi výhodné nabídky spolubydlení pro dámy za intimní či sexuální protislužby se na českých internetových inzertních portálech objevují už několik let. Momentálně jsou ale ceny bytů tak vysoké, že se dívky k této nabídce mohou přiklonit mnohem častěji nebo ji vidí jako poslední možnost.

Vžili jsme se do role studentky, která hledá byt, a opravdu jsme narazili na několik inzerátů, které přímo či nepřímo nabízely spolubydlení za erotickou protislužbu. Jsou ale tyto inzeráty v souladu se zákonem?



"Samozřejmě je otázka, v jakém rozsahu a komu by byly ty sexuální služby poskytovány, takže pokud někdo tímto způsobem najme někoho pro prostituci, tak to může být trestné jako kuplířství," říká advokátka Věra Nováková.

Z psychologického hlediska pak může být problematické, když se k tomuto rozhodnutí dívka přikloní kvůli těžké životní či finanční situaci. Psycholog Jan Kulhánek tvrdí, že i když by pozorovatel mohl říci, že má dívka vždy jinou možnost, je důležité především to, jak tuto situaci prožívá ona subjektivně.

"Pokud to prožívá tak, že je zahnaná do kouta a že takovouto věc dělá proto, že jí nic jiného nezbývá, tak to může způsobit poměrně těžké trauma a ty pocity jsou pak podobné jako při nějakém zneužití," tvrdí Kulhánek.



Na spolubydlení za intimní protislužby jsou dva pohledy. Podle psychologa nejde o problém, pokud s intimní službou souhlasí obě strany. Problematickou se však situace stává, pokud je jedna ze stran k tomuto kroku dotlačena.