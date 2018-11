Býk utekl z jatek a přeplul Moravu. Honili ho po celém Hodoníně

Uprchlého býka spatřili poprvé kolem jedenácté hodiny dopoledne u hodonínského jezu. Přeplaval řeku Moravu a pak se před kolemjdoucími skrýval na lodi Konstancie.

Potom jeho kroky vedly do areálu kynologického klubu. Po cestě stihl potrhat ochranou síť hřiště na plážový volejbal. Tam už na něj čekali místní strážníci a policisté.

Býk se ale nenechal zahnat do kouta. Přeskočil dvoumetrový plot a zmizel v lese nedaleko veslařského klubu. "Na místo byli přivoláni naši policisté, aby zabránili jeho pohybu do obydlené části města a eliminovali možnost ohožení veřejnosti. Protože se býk ukrýval v lese a nebylo zřejmé, kde se pohybuje, byl na místo vyslán i policejní vrtulník, který jej měl dohledat," popsal policejní mluvčí Petr Zámečník.

Při zásahu policisté spolupracovali také s hasiči. Když vrtulník býka lokalizoval, odstřelili ho. "Důvodem k jeho odstřelu bylo to, že jej v této situaci nešlo jiným způsobem zajistit proti dalšímu pohybu do obydlené části a aby se zabránilo možnému útoku na lidi," doplnil mluvčí.

"Občas se v okolí přístavu Hodonín objeví gorila, tygr - většinou je to naše aktivita v rámci pohádkových plaveb, máme kostýmy. Ale občas se také objeví živý bobr, liška, kůň přímo ve srubu. A letos? Letos to je býk. Býk, který utekl z jatek v Holíči, což je vzdálenost cca 6 km. Přeplaval hraniční řeku Moravu, vyděsil návštěvníka, proběhl kolem srubu, roztrhal síť beach hřiště, přeskočil plot kynologů, prohnal mě, když jsem ho fotil, a zdrhl do Očovského lesa," okomentoval Fero Ondrus, kterému se pdoařilo býka natočit.

