Bylo vaření v MasterChefovi fér? Někteří dostali obrovskou výhodu!

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl kuchařské show MasterChef Česko. Soutěžící znovu bojovali o postup mezi elitní šestnáctku. V pořadu Jak to vidí MasterChef celý díl hodnotili Bohouš a Kačenka.

Tentokrát měli soutěžící poslední možnost probojovat se mezi finalisty. Velkou výzvou pro ně bylo připravit domácí těstoviny. Pro Bohouše to byl pořádný oříšek. I když chtěl původně dělat špagety, nakonec porotcům naservíroval trojhránky.

Ačkoli mezi soutěžícími panovala rivalita, neváhali si mezi sebou radit. Obzvlášť, ti kteří už měli místo na balkoně jisté, se snažili pomoci kolegům, kteří o postup teprve bojovali. "Bylo dobré, když někdo pracoval u stolu vepředu, že balkon slyšel," prozradil Bohouš obrovskou výhodu.

Vadilo jim, že jim do vaření mluvili porotci? A kdy nastal moment, že to chtěli vzdát? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí MasterChef!