Bývalý SuperStarista se oženil! Jeho sestra všechno prozradila

Vše nasvědčuje tomu, že pár se snažil svatbu před okolním světem utajit. Ačkoli se vědělo o zasnoubení Denise Lacha a jeho dlouholeté přítelkyně Nely Šťastné, o konkrétním termínu svatby nikdo z nich nemluvil. Ani na sociálních sítích nebyla o chystané veselce žádná zmínka. Tedy až do pátku. Právě ten den se nadšená sestra ženicha pochlubila, že přijde velká sláva.

Mirka na instagram dala fotku s oznámením, že se dvojice vezme 4. srpna v 16 hodin v Lozorně, informují tvnoviny.sk. Gratulujeme!

Denis Lacho se do povědomí lidí dostal díky první sérii Československé SuperStar v roce 2009. V soutěži se probojoval do finálové desítky a poblouznil mnoho fanynek. Jeho srdce ale nakonec získala krásná Nela Šťastná, kterou si po několika letech vzal.

Připomeňte si vystoupení Denise Lacha - Sorry Seems to Be the Hardest Word: