Unesli mě, tvrdí Babišův syn! Je nemocný, reaguje premiér

Syn českého premiéra Andrej Babiš junior měl být podle svých slov unesen na Ukrajinu! Údajně se jej snažili umlčet, aby nevypovídal v kauze Čapí hnízdo. Babiš junior to ve Švýcarsku, kde nyní se svou matkou žije, řekl reportérům Televize Seznam. "Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem," reaguje premiér.

Kauza Čapí hnízdo se ještě více zamotává. Andrej Babiš v březnu 2016 vypověděl, že v době, která byla rozhodná pro přidělení dotace, vlastnily farmu jeho dospělé děti Adriana a Andrej a bratr jeho partnerky Moniky Martin Herodes. Andrej Babiš junior ale odeslal koncem loňského roku z Ukrajiny email, v němž tvrdil, že byl unesen.

Že mail psal skutečně on, potvrdil reportérům pořadu Zvláštní vyšetřování Televize Seznam sám Andrej Babiš junior, který se svou matkou, první manželkou českého premiéra, žije nyní ve Švýcarsku.

"Chtěl bych, aby o tom věděli jen ti lidé, kteří o tom už vědí a víc se o tom nevědělo," řekl Babiš junior o mailu, v němž psal, že se bojí o život. Ten přišel Kriminalistickému ústavu. Policie vyšetřování údajného únosu prověřovala, podezření se ale nepotvrdila.

"To podle mě nebyl nápad mého táty vzít mě na Krym, to byl jeho nápad. Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Babiš junior o Petru Protopopovi, který pracuje pro Agrofert a je manželem psychiatričky Dity Protopopové. Ta kandidovala za hnutí ANO jako volební lídr v Praze 8 v komunálních volbách a o Babišovi mladším měla vypracovat zprávu. Také pracovala na ministerstvu financí v době, kdy byl ministrem Andrej Babiš.

"On byl tehdy ve velmi špatném zdravotním stavu," upozorňovala Beatrice Babišová, bývalá žena premiéra Babiše. Jeho syn řekl, že Protopopov měl být jeho pečovatelem. Jeho manželka mu dala na vybranou ze dvou možností.

"Buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, nebo půjdeš na ´prázdniny´," měla podle Babiše juniora říct Dita Protopopová synovi premiéra. Dodal, že ve Švýcarsku má jiného lékaře, bere léky a je v pořádku. Babiš mladší má švýcarské občanství, v kauze Čapí hnízdo ovšem zatím nevypovídal a nikdo kromě Protopopové nezkoumal jeho zdravotní stav.

Babiš junior několikrát zopakoval, že má z Protopopova velký strach. "Na Ukrajině mi řekl: Já a tvůj otec uděláme všechno proto, abys byl zavřený," vysvětloval, proč se obrátil na Českou policii. Později upřesnil v emailové komunikaci s reportéry Seznamu, že jej měl Protopopov držet u Sevastopole, na Jaltě a v Moskvě, odkud jej převezl na Krym.

"Pozitivně si pamatuju, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji," upřesnil svou odpověď, že s kauzou má "technicky" něco společného.

Protopopov odmítal, že by s Babišem juniorem cestoval na Ukrajinu a do Ruska. "Já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat. Do toho vám vůbec nic není," odbyl reportéry a ujel pryč. Vyjádřit se nechtěla ani jeho manželka.

Andrej Babiš je na státní návštěvě v italském Palermu. V úterý ráno ke kauze napsal: "Má reakce na reportáž Seznam Zprávy není snadná. Jde o mou rodinu, moje děti. Fakta jsou ale jasná. Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal. Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení. Je mi líto, že se tady pořádá hon na moji rodinu, který jsem jim svým vstupem do politiky způsobil a která tím teď nejvíc trpí,"