Část města odřízli od světa! Lidé se auty ani nedostanou domů

Část obyvatel Frýdku-Místku se ocitla odříznutá od okolního světa. Město tam uzavřelo silniční most přes potok a obyvatelé se tak nemohou auty dostat ke svým domovům.

Několik majitelů rodinných domů ve frýdeckomístecké části Skalice má už tři měsíce uzavřenou příjezdovou cestu. Radnice totiž v lednu po poslední kontrole uzavřela mostek přes místní potok, který byl v havarijním stavu.

Jeho oprava je ale v nedohlednu, přestože město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. "Řešíme několik překážek, tou jednou je požadavek na přeložku vodovodu, vede v těsné blízkosti mostku a s tím souvisí další problém s pozemky," vysvětlila mluvčí města Jana Matějíková.

O to horší je, že přes most vede jediná příjezdová komunikace. Když se na ní v lednu objevily značky se zákazem vjezdu, občané se přes most s auty neměli jak dostat. Podle města neexistuje ani žádné provizorní řešení. Se svými vozidly mají lidé parkovat ještě před uzavřeným mostem. Jenže tam pro změnu podle místních chybí parkovací místa.

Most může být podle tamních obyvatel uzavřený i několik let, proto zátarasy se zákazem vjezdu odstranili a s auty po něm na vlastní nebezpečí jezdí dál.