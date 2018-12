Část nemocnice v Orlové chtějí zavřít! Personál pošlou do Karviné

Pěkně rušno bylo ve čtvrtek před Krajským úřadem v Ostravě. Lékaři, zdravotní sestry i pacienti tam s transparenty bojují za zachování nemocnice v Orlové. Na zastupitelstvu se totiž bude hlasovat o jejím osudu. Kraj chce většinu lůžkových oddělení přesunout do Karviné - včetně personálu.

Pan Miroslav z Orlové trpí dětskou mozkovou obrnou, do nemocnice dochází několikrát týdně. Dojíždění do Karviné si neumí představit. "Doprava bude pro mě složitější. Nemám auto, takže bych musel někoho požádat," svěřil se pacient.

Optimalizační plán krajských nemocnic totiž počítá s tím, že se v nemocnici v Orlové zruší lůžka akutní péče interny, ortopedie, chirurgie i anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

"Jsou tu pro lidi a měli by s tím něco dělat a nejen sedět na židlích, vymýšlet kraviny, jsou to kraviny, aby zavřeli nemocnici pro 55 tisíc lidí, myslím si, že to je byznys," uvedl ošetřovatel na oddělení traumatologie Antonín Vlčnovský.

Před demonstranty předstoupil i předkladatel návrhu, který chtěl dav uklidnit. "Věřím, že tým bude odvádět dobře svou práci i o pár kilometrů dál," prohlásil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO).

Jeho slova vzbudila spíš negativní ohlas, lidé požadovali i jeho odstoupení. "My nemocnici nedáme!" "Ostuda, hanba!" skandovali demonstranti. "Myslím si, že to je sprosťárna, protože u nás to všechno funguje, v Karviné ne. Stejně tam doktoři nepůjdou," sdělila protestující Ivana Vojtová.