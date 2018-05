ČD po omylu nezajistily dopravu! "Děti šly podél trati," tvrdí svědek

Cestující z vlaku, který se málem srazil s jiným, tvrdí, že České dráhy situaci vůbec nezvládly. Nezajistily náhradní dopravu, proto někteří pasažéři včetně dětí šli do jiné zastávky pěšky podél tratě. Dráhy se brání, že lépe se to vyřešit nedalo.

K incidentu došlo na železniční trati mezi Převýšovem a Chlumcem nad Cidlinou v sobotu večer. Strojvůdce jednoho z vlaků podle policie projel návěstidlo na červenou a zastavil o desítky metrů dál. V tu dobu jel proti němu další vlak, který musel prudce brzdit. Více čtěte zde.

Podle jedné z cestujících se soupravy málem srazily, což potvrdil i další svědek. "Návěstidlo bylo přejeto asi o 20 až 30 metrů, ale ještě to bylo v dostatečné vzdálenosti od výhýbkového zařízení. K problému chybělo asi 15 metrů," napsal do redakce TN.cz.

Muž tvrdí, že České dráhy (ČD) následnou situaci vůbec nezvládly, nezajistily ani náhradní autobusovou dopravu a cestující nechaly ve vlaku několik hodin. "Například malé děti šly v dešti pod dozorem vedoucích pěšky do Převýšova, odkud si je odvezli rodiče z Hradce Králové," tvrdí.

Podle mluvčího ČD nebylo možné zajistit náhradní dopravu z prostého důvodu. "Žádný z oslovených soukromých autobusových dopravců nemohl poskytnout potřebnou kapacitu autobusů," uvedl Petr Šťáhlavský.

"I tak by bylo možné zajistit náhradní dopravu mezi stanicemi s výlukou a cestující z vlaku na trati by museli být evakuováni za asistence HZS do nejbližší stanice nebo na jiné vhodné místo, kam mohou zajet autobusy. Částečně by tedy museli jít stejně po trati. Vystoupení cestujících v tomto případě jsme však nemohli zabránit," dodal.

Postup policistů a vyšetřovatelů ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) podle ČD trval standardní dobu. "Délka vyšetřování na místě je zcela mimo vliv naší společnosti. Dle známých skutečností ale nijak nevybočovala z obvyklého standardu při takových událostech," říká Šťáhlavský.

Podle obou svědků, kteří se redakci TN.cz ozvali, ale bylo čekání úmorné. Vyšetřování trvalo asi tři hodiny, po něž měli zůstat cestující ve vlaku. "Přitom řešení bylo jednoduché - nafotit situaci, zacouvat jedním vlakem pár metrů a mohlo se jet," nabídl pasažér řešení. O tom by ale podle ČD museli rozhodnout vyšetřovatelé.

Policisté v sobotu uvedli, že příčinou byla zřejmě nepozornost strojvůdce. Ten projel návěstidlo na červenou, jeho kolega v druhém vlaku ale dokázal tragédii zabránit, když zatáhl rychlobrzdu. Zatím není jasné, zda bude v případu někdo stíhán - například kvůli ohrožení z nedbalosti.