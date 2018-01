ČD: S jízdným zdarma pro seniory skokově přibude cestujících

Zvažované zavedení jízdného zdarma pro studenty a důchodce na železnici by pravděpodobně znamenalo skokový nárůst počtu cestujících. České dráhy (ČD) jako národní železniční dopravce jsou schopné navýšení zvládnout, i když například možnosti posílení příměstské dopravy jsou omezené. Na dotaz ČTK to uvedli zástupci ČD. Záměr umožnit bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let obsahuje finální podoba programového prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Předpokládáme, že bude nějaký seniorpas nebo průkaz pro studenty, který by byl zpoplatněný a na základě kterého by mohli jezdit důchodci nad 65 let a studenti do 26 let bezplatně," uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Přesná podoba jízdného zdarma a s tím spojené náklady pro stát vyplynou podle něj až z nastavení podmínek. Důležitá bude například cena základního pasu pro seniory a studenty a další parametry, o kterých se povede debata.

Babiš po jednání vlády řekl, že rozšířit programové prohlášení o tento bod se rozhodl během víkendu. Jde podle něj o ukázku toho, jak chce jeho kabinet pracovat pro lidi.

Vzhledem k tomu, že jde o záměr a přesné parametry zamýšlených slev zatím nejsou stanoveny, lze podle vedoucího tiskového oddělení ČD Radka Joklíka přesnější rozsah a dopad jejich zavedení obtížně odhadnout.

"Pokud by bylo zavedeno jízdné zdarma pro vybrané skupiny občanů, například podle podobného modelu jako na Slovensku, pak by to pravděpodobně znamenalo skokový nárůst počtu cestujících. Jako národní dopravce, který působí celosíťově, jsme však schopni takový nárůst zvládnout. Dopady předpokládáme zejména v dálkové a v příměstské dopravě, která je tradičně vysoce vytížená a možnosti jejího posílení jsou limitované. Ať již počtem vhodných moderních záložních vozidel, tak stavem a kapacitou infrastruktury," uvedl Joklík. ČD se již nyní potýkají s nedostatečnou kapacitou infrastruktury pro další posílení příměstské dopravy v Praze, naopak pro regionální vlakovou dopravu to může být vhodný motivační prostředek pro její větší využívání.

Podle mluvčího soukromé železniční firmy RegioJet Aleše Ondrůje by měla být jakákoli sociální sleva nastavena tak, aby nezpůsobila diskriminaci či znevýhodnění určitých skupin zákazníků na trhu. "To znamená, aby jízdné zdarma mohly využít sociální skupiny cestujících všech dopravců na všech trasách bez rozdílu, zda jde o dotované či komerční spoje," podotkl. Vláda by měla také posoudit to, zda jízdné zcela zdarma ve vlacích patří mezi sociální priority nebo by například řešením byla státem garantovaná vysoká sleva na dopravu, ale se zachováním jízdného v určité symbolické výši. "Cokoli, co je zdarma, v sobě vždy nese riziko nadužívání něčeho, co je prostě zadarmo," dodal.

Bezplatnou přepravu dětí, studentů, seniorů či osob, které pobírají například invalidní nebo sirotčí důchod, zavedla na Slovensku levicová vláda premiéra Roberta Fica v roce 2014 jako jedno z opatření ze sociálního balíčku na zvýšení životní úrovně obyvatel. Cestovat ve většině vlaků zdarma v zemi mohou nejen Slováci, ale i občané ostatních států EU, kteří patří do zmiňovaných kategorií cestujících. Podmínkou je registrace do systému železniční společnosti ZSSK. Opatření zvýšilo v prvním roce počet přepravených pasažérů u národního slovenského dopravce ZSSK zhruba o 21 procent.

Programové prohlášení také počítá s tím, že v rámci veřejné dopravy vláda zavede tzv. národní tarif. Cestující by si tak na nádraží koupil jízdenku a mohl nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.