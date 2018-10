CDU Angely Merkelové vyhrálo volby v Hesenku, i tak ale oslabilo

Přestože vítězství Křesťanskodemokratické unie (CDU) obhájila, její cesta k triumfu byla poměrně náročná. Už před volbami se totiž vědělo, že strana v Hesensku ztrácí - a to se promítlo i do posledních předběžných výsledků. CDU sice poráží rivala Sociálnědemokratickou stranu (SPD), nicméně obě strany citelně ztratily hlasy. Uvedla to veřejnoprávní televize ARD.