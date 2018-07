Tomáš ulovil na Břeclavsku obřího sumce! Měřil skoro 2,5 metru!

Protože je sumec velký noční ryba, byl i lov samozřejmě noční. "Bylo to v noci z 21. na 22. července, zhruba okolo 23. hodiny. Celý souboj byl na mně. V hloubce se jsem bojoval hlavně s odporem ryby, blíž u břehu už pak bylo poznat, jak je sumec těžký," popsal souboj s rybou pan Tomáš.



Díky vrstvě slizu, který mají sumci na svém povrchu těla, se ale člověk prý až tak nenadře. "Přitáhl jsem ho na mělčinu, kde už proti mně nemohl udělat žádný výpad. Sumce jsem musel uchopit tak, že jsem mu strčil ruku do tlamy. Pak jsme ho s kamarády odtáhli na břeh, kde jsem ho zařízl," pokračoval Tomáš.



Při následném měření rybáři zjistili, že sumec měřil neuvěřitelných 238 centimetrů. "Protože jezdíme co nejvíce nalehko, neměli jsme s sebou žádnou váhu. I přes délku ale nebyl sumec až tak mohutný, takže odhaduju, že mohl mít zhruba do 80 kilogramů," upřesnil rybář.



Přesné místo, kde pan Tomáš rybu ulovil, ale neprozradil. "Nemůžu, je to takové rybářské tajemství. Nicméně bylo to na takové drobnější stojaté vodě na Břeclavsku na jižní Moravě. Vůbec jsem si nemyslel, že by tam taková ryba mohla být," dodal.



Sumec velký je dravá a vůbec největší evropská sladkovodní ryba. Kromě člověka proto nemá podle Atlasu ryb žádného přirozeného nepřítele. Vyhovují mu řeky s měkkým dnem nebo rozsáhlé stojaté vody. Ryba se v průměru dorůstá 80 až 160 centimetrů, obvyklé maximum jsou u nás dva metry. Průměrně sumec váží 8 až 30 kilo, v rekordních hodnotách u nás ale vážil i 100 kilogramů.