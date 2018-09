Čechů s očními vadami přibývá. Jak vypadá svět jejich očima?

Čechům se posledních pár let stále zhoršuje zrak. Každý druhý Čech nosí brýle nebo kontaktní čočky. Roste také počet lidí, kterým kazí oči koukání do počítače či mobilu.

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost a astigmatismus, který se projevuje tím, že má oko jinou lomivost v různých směrech - osoba, která tím trpí, v podstatě vidí svět nakřivo.

Mladí lidé nejčastěji trpí na krátkozrakost, v pozdějším věku - zhruba po čtyřicítce - se u většiny populace rozvíjí vetchozrakost, při níž mají lidé problém se zaostřením. S rostoucím věkem také roste počet lidí postižených šedým zákalem. Od 60 let jím trpí každý druhý Čech, u lidí ve věku 75 až 85 let je to dokonce 90 %.

Tady se můžete podívat, jak svět vidí lidé s očními vadami.

"Šedý zákal lidé často zaměňují za zelený, ten má ale jiný průběh a zcela vyléčit nelze. Šedý zákal se operací odstraní celý, zelený se jen pozastavuje. Nikdy se zcela nevyléčí," vysvětlil přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka.

Stále více lidí postihuje tzv. syndrom suchého oka. Způsobuje ho časté koukání do počítače, mobilu či tabletu, při kterém lidé méně mrkají a dochází tak k osychání povrchu očí, které pak pálí. Nadměrné koukání do monitoru či displeje se z velké části podílí i na krátkozrakosti. I proto se nejčastěji vyskytuje u mladých lidí.