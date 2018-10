Čechy migranti děsí a nechtějí je tu. Žeňte je klidně násilím, vzkazují

Češi mají strach z migrace a islámu. Potvrdil to průzkum projektu Absolut Tolerance, který zpracovala agentura Rondo Data. Téměř polovina má obavy z teroristického útoku a tři čtvrtiny Čechů zastávají názor, že nelegální migranty bychom měli odmítat i za cenu použití násilí.

Lidé se k fenoménu migrace staví velmi negativně. Bojí se zejména o svou bezpečnost a bezpečnost svých dětí. Dále se obávají, že v Evropě zavládne vláda islámu. Se strachem z migrace je spojená i obava z nelegálních migrantů a teroristického útoku v České republice. Češi si myslí, že nelegální migranty bychom měli odmítat, a to i za cenu použití násilí. Teroristického útoku se bojí bezmála polovina Čechů.

O poznání přátelštěji se staví k etnickým menšinám v Česku. "Většině oslovených by nevadilo, kdyby byl jejich soused jiné etnické příslušnosti, například Rom nebo Vietnamec, nebo kdyby to byl jejich spolupracovník,“ říká Dagmar Rychterová za projekt Absolut Tolerance, u jehož příležitosti byl průzkum realizován.

Čechům také nevadí, pokud by jim jejich dítě oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiného etnika. Tolerantní jsou i co se týče náboženského vyznání, u kterého by měl mít každý možnost svobodné volby. Navzdory těmto výsledkům však bylo 51 % respondentů někdy svědkem diskriminace, ať už na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku nebo politických názorů.

Problémy nemají ani s odlišnou sexuální orientací. Více než polovině Čechů by nevadilo, kdyby jim jejich dítě oznámilo, že je homosexuál. Podobné množství lidí si také myslí, že by měl mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě. Registrované partnerství schvaluje 59 % Čechů.

"Tolerance u české populace naopak chybí v souvislosti s pracovním trhem. Češi se bojí, že jim občané jiného etnika budou brát práci. Z toho důvodu si myslí, že by měl mít občan České republiky na trhu práce přednost před osobou jiného etnika," říká Tomáš Kučera z Rondo Data. Zaměstnavatel by tak měl při výběrovém řízení upřednostnit Čecha, i když by jeho schopnosti a kvality byly nižší.