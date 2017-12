Petardy mi budí dítě, zlobí se Tomáš. Je čas na zákaz? ANKETA

Silvestr je sice až zítra, ale na spoustě míst to vypadá, že Nový rok už je tady. Zvláště omladina se totiž odpalováním rachejtlí, petard a dělobuchů baví po celé vánoční prázdniny, ne jen poslední den v roce. A to se řadě lidí ani za mák nelíbí. Už se ozývají i lidé, kteří by tuto hlučnou zábavu nejraději zakázali.