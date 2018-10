Brno zřejmě čekají velké změny, v čele by mohla stanout tato žena

Zatím to vypadá, že Brno po 14 letech opět povede politik z ODS. Primátorkou by se měla stát právnička Markéta Vaňková, která předvedla velký obrat v povolebním vyjednávání. Zatímco v pondělí večer stála ještě po boku současného primátora za ANO Petra Vokřála, o den později se dohodla na koalici s lidovci, Piráty a sociálními demokraty.

Jednačtyřicetiletá právnička, která před několika lety vymáhala pokuty pro ostravský dopravní podnik, se postupně vypracovala na majitelku vlastní advokátní kanceláře. V komunální politice se pohybuje už 16 let. Zajímala se prý o ni ale mnohem dřív.

"V průběhu mých studií na právnické fakultě jsem se zabývala nebo zajímala o problematiku územní samosprávy, bylo to i téma mé diplomové práce," popsala Vaňková.

A letos před volbami si vytkla smělý cíl - být primátorkou. V tom ji prý podporuje i rodina, tedy manžel a devítiletá dvojčata. "Bez nich by to nešlo. A než jsem se rozhodla o tuto funkci ucházet, tak jsme samozřejmě se o tom bavili, jestli je to dobrý krok nebo není," popisuje Vaňková.

V předvolebním klipu kritizovala hlavně nekonečné uzavírky a rozkopané ulice. "I toto chceme změnit, zásadně zlepšíme dopravu v Brně. Město musí být opět průjezdné a bez kolon," zaznělo ve volebním klipu.

ODS skončila ve volbách druhá se 14 mandáty za hnutím ANO. S ním Vaňková vyjednávala, ale pak se dohodla na koalici s lidovci, ČSSD a Piráty. A primátorkou má být právě ona.

"Rozhodně se necítím jako zrádkyně, není to podraz, je to prostě logické vyústění povolebních vyjednávání," reaguje Vaňková.

ANO se však ještě rozhodlo zabojovat a dalo nabídku Pirátům a sociálním demokratům. Dohromady by měli 29 z 55 mandátů. ČSSD to však odmítla a ani Piráti se do toho zatím nehrnou. "Dokud zkrátka není žádný problém v rámci toho našeho aktuálního vyjednávání, tak od toho jednacího stolu v té současné platformě odcházet nechceme," vysvětlil lídr brněnských Pirátů Tomáš Koláčný.

I když zatím nemá nově vznikající čtyřkoalice k tomu mandát, vyzvala už dosluhující radní, aby o půl roku odložili rozšíření rezidentního parkování.