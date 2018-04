Čeká nás extrémní rok, shodují se experti! Přijdou záplavy i požáry

Hvězdy prý říkají, že letošní "osmičkový" rok bude velmi extrémní. "V tom období, kdy očekáváme teplo, bude zima, v tom období, kdy očekáváme zimu, bude teplo, tak to se nás bude určitě dotýkat. Měli bychom na to být připraveni, budou tu extrémy," uvedl astrolog Milan Gelnar.

reklama

A zemědělci, kteří počasí sledují bedlivěji, než kdo jiný, to potvrzují také. "Bude to rok plný výkyvů a velkých skoků, protože když vidím, že v lednu bylo teplo, mrzlo nám pomalu nejvíc v březnu. A když sleduju ceny másla, který byly na konci roku 60, 70 korun a dneska jsou za 30, tak nás čeká rok nahoru, dolů," myslí si Jiří Teplý z Agrární komory.

Myslivci si zase všimli, že zimní spáči se probudili o 14 dní dřív, a to prý věští teplý rok. "Víc než měsíc jsou po lese stopy od jezevců. Jsou tady divocí holubi, kteří se vrátili, čápi taky," vypočítal myslivecký hospodář Jiří Hokeš.

A i psychotronici se strefují do předpovědi extrémů. Mohou prý za to hned dva maxiúplňky. Jeden v lednu a další v březnu. "Já to vidím podle reakcí mých pacientů. Mluvím o maxiúplňku, což je tzv. modrý úplněk, kdy ten měsíc má ohromně silnou aktivaci. Já si myslím, že to bude zrovna tak jako s psychikou lidí. Bude to ode zdi ke zdi," doplnil psychotronik Rudolf Pitra.

A že veder, větrů a možná i záplav si užijeme letos víc, než je libo, připouštějí i meteorologové. "Budeme před nimi upozorňovat až ve chvíli, kdy si budeme naprosto jistí," nechtěla příliš spekulovat meteoroložka ze společnosti Meteopress Dagmar Honsová.

V nejbližších dnech a týdnech se ale budeme moci těšit na to, co nám už dlouho chybělo, a to je slunečné a teplé počasí. "Naměříme teploty 20, možná i 25 °C. Květen by měl být už teplým měsícem, kdy rtuť teploměrů bude stoupat až ke 30 °C," předpovídá Honsová.