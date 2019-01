Začíná sčítání ptáků. Můžete se zapojit i vy! Návod jak na to

Česko o víkendu zažije historicky první sčítání ptáků na krmítkách. Akci, s cílem zjistit jak se mění stavy ptačí populace během zimního období, organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO). Do sčítání se může zapojit i veřejnost bez předchozích zkušeností.

První sčítání ptáků v České republice v rámci programu Ptačí krmítka bude probíhat o víkendu od 4. do 6. ledna. "Sčítat budeme po dobu jedné zvolené hodiny. U každého pozorovaného druhu zapisujeme vždy pouze nejvyšší počet současně spatřených jedinců. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich šest a po chvíli jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku," uvedla Dita Hořáková, koordinátorka programu z ČSO.

Do sčítání se mohou zapojit všichni i bez předchozí zkušenosti se sčítáním nebo ornitologické znalosti. Během sčítací hodiny můžete zaznamenat všechny ptáky, kteří proletěli kolem nebo přistáli na krmítku. "Pro pohodlnější zápis pozorování jsme připravili pomocný sčítací arch s kresbami nejčastějších hostů na krmítku. Pomůže účastníkům s určováním ptáků a průběžným zapisováním údajů," doplnila Hořáková.

Zdroj: krmitka.birdlife.cz

Cílem programu je zjistit, jaký je stav ptačí populace a jejich proměny během zimního období. Za účast získáte certifikát s profilem vašeho krmítka a také materiály o ptácích, kteří navštěvují krmítka a o jejich krmení.

Současně bude o víkendu probíhat i sčítání v rámci samostatného programu Ptačí hodinka, který se bude týkat Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje ve spolupráci s bavorskou ornitologickou společností Landesbund für Vogelschutz.

Cílem je zahájit nový program občanské vědy, a to sčítání ptáků na krmítkách, určeného pro veřejnost na obou stranách hranice. Sčítání je společné jak pro celé Česko, tak i pro Bavorsko. Postup sčítání bude probíhat stejně, jako v rámci programu Ptačí krmítka.

Jak sčítat?

Nejdříve si vyberte vhodné místo k pozorování. Nejlepší je zvolit krmítko s nabídkou potravy pro ptáčky. Pokud nemáte krmítko, nevadí, můžete sčítat i bez něj. Ke sčítání si můžete vybrat zahradu, ale i balkon, krmítko v okně nebo park.

Sčítání probíhá po dobu jedné hodiny v průběhu od 4. – 6. ledna. Vždy zapisujeme u každého druhu nejvyšší počet jedinců, které spatříme najednou. Pokud uvidíte nejdříve dvě pěnkavy, poté se jich objeví šest a po chvíli jen jedna, zapište nejvyšší počet, tedy šest.

Účastníci programu mohou sčítat opakovaně. "Samozřejmě se časy nesmějí překrývat. Nejdříve dokončíme jedno hodinové sčítání, a pak můžeme začít další. Místo lze změnit nebo zůstat na stejném. Pozorování vždy odesíláme pro každou hodinu zvlášť," vysvětlila Hořáková.

Údaje o sčítání můžete zadávat online na webových stránkách ČSO a nebo do papírového formuláře, který je volně ke stažení také na stránkách. Přihlásit se lze i předem a všechny potřebné materiály vám ČSO zašle do emailu. Výsledky je nutné zaslat do 15. ledna.

Jak určovat ptáky?

Důležitá je velikost. Určit velikost nám pomůže porovnání neznámého opeřence s druhy, které známe a běžně vídáme.

Dále zbarvení. U každého ptáka se zaměřte na jeho výrazné znaky v opeření, místo toho, abyste porovnávali každé jednotlivé pírko.

Všimněte si i tvaru zobáku. Některé zobáky jsou kuželovité, které jsou přizpůsobené k louskání semen nebo tvrdých pecek. Zobák může být i jemný, který slouží ke sbírání hmyzu. Mají ho například červenky. Strakapoudi mají zase typický šídlovitý tvar.

Jaké krmítko vybrat?

Nejčastější jsou krmítka dřevěná, která jsou vhodnější než ta z kovu. V zimě může kov klouzat a namrzat. Krmítko může být i z plastu, která se snadněji čistí. Potrava musí být chráněna před sněhem či deštěm, proto by stříška krmítka měla být velká alespoň 20 x 20 cm. Pokud máte krmítko například na chalupě, je vhodné zvolit samonásypné krmítko. Potravu před znečištěním pak dobře chrání krmítka tubusová.

Krmítko lze umístit i na balkon blízko oken nebo dveří, ne na zábradlí pár metrů od skla. Ptáci by do něj mohli narazit a zabít se. Pokud je balkon krytý, nemusí mít krmítko vlastní stříšku, stačí třeba dřevěný tác. Umístit krmítko můžete i na okenní parapet nebo na okenní sklo pomocí přísavky.

Ve volné přírodě by mělo být krmítko umístěné na nerušeném místě a v závětří. Ideálně se mohou poblíž krmítka nacházet stromy nebo keře, aby se ptáci cítili bezpečně. Na krmítka můžete umístit i límec, který bude potravu chránit před kočkami. Použít můžeme i tukové krmítko, které zavěsíme do stínu.

Krmítka se musí pravidelně čistit, aby se zabránilo přenosu nemocí. Pokud uvidíte v krmítku nemocného ptáka, je nutné vyhodit všechnu potravu v i pod ním. Dále také místo důkladně vydezinfikovat. Poté, co krmítko opláchnete, nechte ho vyschnout a potravu do něj nedávejte alespoň dva týdny. Nemocí se nemusíte bát, pro člověka nejsou nebezpečné.

Jak krmit?

Potrava by měla být rostlinná, například jádra, bobule, semena nebo jiné plody. Nejideálnější jsou pro ptáčky slunečnicová semena. Hrdličky nebo vrabci mají rádi ovec, přenici nebo proso. Kosi a kvíčaly zase uvítají jablka. Brhlíci, strakapoudi a sýkory si pochutnávají především na lojových koulích, které je ale nutné vybalit ze sítek, aby se do nich ptáci nezachytili drápky.

Přikrmování ptáků během zimního období by mělo být pravidelné, a to od listopadu do března. Množství potravy přizpůsobte aktuálnímu počasí. Krmítko umístěte alespoň 1,5 metru nad zemí. Důležité je i pítko, ptáci v zimě potřebují vodu.