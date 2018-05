Čeká nás horký týden, mírné ochlazení by mělo přijít až v pátek

Dlouhé sucho stále trápí většinu republiky, meteorologové kvůli tomu vyhlásili výstrahu před možným vznikem požárů. Deště bychom se mohli dočkat až v úterý, pršet by navíc mělo jen místy a velmi ojediněle.

Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyhlásili minulý týden výstrahu před tvorbou požárů, ta je až do odvolání platná pro Jihomoravský kraj a Prahu.

V pondělí bude podle ČHMÚ jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci klesaly k 7 až 3 °C, místy se mohly objevovat přízemní mrazíky, přes den by ale měly teploty vyšplhat k 21 až 25 °C.

I v úterý by mělo být jasno až polojasno. Meteorologové slibují při přechodně zvýšené oblačnosti ojedinělé přeháňky nebo bouřky, na východě by se pak měly srážky objevovat místy. Nejnižší teploty se budou v noci pohybovat kolem 9 až 5 °C, přes den se pak vyšplhají až k 26 °C.

Ani středa nepřinese výraznou změnu, přeháňky nebo bouřky by se měly při přechodně zvýšené oblačnosti objevovat jen místy. Teploty se budou podle ČHMÚ pohybovat kolem 22 až 26 °C.

Ve čtvrtek by mělo být převážně oblačno, přechodně může být až polojasno. Místy by se opět mohly objevovat přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem 23 až 27 °C.

I v pátek by mělo být převážně oblačno, místy by se měl objevovat občasný déšť nebo přeháňky, bouřky by se podle meteorologů měly objevovat jen ojediněle. V pátek se mírně ochladí, teploty přes den se budou pohybovat kolem 17 až 21 °C.

Podobně počasí nás čeká i o víkendu. Meteorologové slibují polojasno až oblačno. Teploty by se pak měly pohybovat kolem 19 až 24 °C.