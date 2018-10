Čeká nás slunečné počasí, v noci ale může teplota klesat pod nulu!

Do víkendu nás čeká slunečné počasí, teploty do neděle vystoupají až k 22 °C, v noci a k ránu bude ale pořádná zima. Řidiči by si podle meteorologů měli ráno dávat pozor na mlhy. Lehkého deště se nejspíš dočkáme až v sobotu a v neděli.