Čekejte první sníh i v nížinách! Experti řekli, kdy začne padat

Podzimu jsme si letos příliš neužili. Ze stále poměrně teplého počasí po víkendu rovnou skočíme do zimy. Už dnes ráno na většině míst klesla teplota pod bod mrazu. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde měřili až -12 stupňů.

O víkendu bude počasí převážně slunečné, ráno se mohou objevit mlhy a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty nepřekročí 8 stupňů Celsia. V neděli začne oblaků přibývat a večer se objeví místy přeháňky, které budou nad 500 metrů sněhové.

Ti, kteří ještě nestihli přezout na zimní gumy, by si měli pospíšit. V pondělí začne do Česka proudit studený vzduch od severovýchodu a vypadá to, že bychom se mohli probudit do zasněženého dne. A to dokonce i v nížinách. Připravit byste se měli také na náledí.

Pátek

Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Zpočátku místy, během dne postupně jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 3 °C, zejména na západě, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Během dne bude foukat mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Sobota

V sobotu bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Neděle

V závěru týdne bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během odpoledne a večera od severovýchodu až severu přibývání oblačnosti a večer místy přeháňky, postupně v polohách nad 500 m sněhové. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Slabý východní až severovýchodní, během dne postupně severní vítr 3 až 7 m/s.

Pondělí

V pondělí se dočkáme prvního sněhu i v nížinách. Bude zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, během dne v polohách pod 300 m i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 6 m/s.

Video: Předpověď počasí