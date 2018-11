Luxusní sídla holywoodských hvězd lehla popelem. Tohle zbylo

Zpěvačka Miley Cyrus a její partner Liam Hemsworth přišli o svůj dům během požáru, který zachvátil Kalifornii na začátku listopadu. Zpěvačka v domě žila od roku 2016. Teď je její nemovitost za 2,5 milionů dolarů (přes 57 milionů korun) pryč. Cyrus se naštěstí stačila evakuovat i se svými zvířaty, a to s psy, kočkami nebo prasátkem.

Nebyla to však jediná nemovitost, kterou zpěvačka vlastní. Má ještě ranč ve Studio City v Kalifornii nebo farmu blízko Nashvillu ve státě Tennessee.

O svůj domov přišel také herec Gerard Butler. Na své sociální síti zveřejnil fotografii, na které stojí před svým zničeným domem a autem. Herec zde žil od roku 2016 i se svou přítelkyní Morgan Brown.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD . If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx . pic.twitter.com/AcBcLtKmDU

"Vrátil jsem se po evakuaci do svého domu v Kalifornii. Je to srdcervoucí doba pro nás. Jsem inspirovaný vždy odvahou a obětováním hasičů," napsal Butler u svého příspěvku.

Plameny připravily o dům také německého moderátora Thomase Gottschalka. Do domu, přestavěného v roce 1975, se moderátor přestěhoval i se svou manželkou Theou. Moderátorovi ani jeho ženě se naštěstí nic nestalo. Moderátor byl v době požáru na charitativní akci v Mnichově a jeho žena v hotelu v Los Angeles.

Mezi další celebrity, které přišly o své domovy, patří například zpěvák Robin Thicke, Neil Young a herečka Kim Basinger. Evakuován byl také herec Will Smith, zpěvačka Pink, Lady Gaga nebo producent Simon Cowell.

Zpěvačka Pink zveřejnila na svém profilu na sociální síti poděkování za záchranu jejího domu. "Musím poděkovat všem hasičům. Všem záchranářům. Všem pomocníkům," napsala zpěvačka. Také byla vděčná za veškerou pomoc, která byla nejen jí, ale i ostatním, poskytnuta.

Just need to say THANKYOU to all of the firefighters. All of the first responders. All of the helpers. The thing to look for in tragedy is all of the helpers. Were all so grateful for your bravery and selflessness.