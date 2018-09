Cena umělých kloubů výrazně vzroste! České zkušebny neprošly

Jen v kladenské fabrice se ročně vyrobí kolem čtyř tisíc implantátů. Teď hrozí, že budou muset výrobu zastavit. Evropská legislativa totiž nařizuje každých 5 let provádět kontrolu zkušeben. V České republice máme dvě, jednu v Praze a druhou ve Zlíně. V říjnu mohou obě skončit.

Kontroly prováděl český metrologický úřad. "Máme na stole určitá zjištění, které znamenají určité nedostatky v jejich činnosti," upozorňuje Viktor Pokorný, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

"Zjistili jsme nedostatky spíše administrativního charakteru, které jsou odstraňovány v posledních týdnech," říká Zdeněk Vališ z elektrotechnického zkušebního ústavu.

Zlínský institut pro testování a certifikaci nemá v tuto chvíli podle slov jeho ředitele žádná omezení. Prý proto, že v případu kloubních implantátů pochybily britské zkušebny, ne ty české.

"Obě dvě zkušebny mohou svou činnost vykonávat dál. Jde jen o to, abychom do poloviny října byli schopni prodloužit jejich oprávnění," dodává Pokorný.

Výrobci náhrad musejí čekat na rozhodnutí úřadu. Pokud by musely testovat v zahraničí, mají problém. "Pro nás by to znamenalo, že by se nám zvedly náklady na výrobu implantátů, čímž by se prodloužil i čas na jejich výroby," sděluje Petr Milata, jednatel firmy s kloubními náhradami.

Zatímco dnes přijde jedna kloubní náhrada v průměru na 20 tisíc, ceny by se kvůli testům v zahraničí mohly zdvojnásobit. V Česku se ročně implantuje celkově asi 20 tisíc náhrad kyčle a 16 tisíc endoprotéz kolene. Nedostatek by pocítily i nemocnice.

"Problém by to byl pro přímo řízené nemocnice, pokud mají vybrané tyto české výrobky, tak by museli opakovat výběrové řízení a došlo by k časové prodlevě," vysvětluje Jaroslava Kunová z Asociace nemocnic ČR.

Zbrzdil by se i vývoj implantátů už teď se na certifikát čeká roky. Do hry ještě může vstoupit stát. Ten by mohl založit zkušebnu novou. "My v současné době věříme, že to proběhne v pořádku a vše dopadne dobře," doufá tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Milan Řepka,