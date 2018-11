Třetinu Čechů čekají krušné časy! Za topení zaplatí nejvíc za 7 let

Cena tepla by mohla v příštím roce stoupnout nejvíce za 7 let. Důvodem je prudký nárůst cen emisních povolenek. Poslanci proto navrhují snížit daň za teplo. Některým teplárnám přesto hrozí krach kvůli vysokým nákladům.

Krušné časy nejspíš čekají třetinu Čechů, kteří mají domácnosti vytápěné dálkově. Energie jim příští rok udělají velkou čáru přes rozpočet. Podle odborníků by domácnosti mohly za topení příští rok zaplatit až o pětinu více než doposud.

"Cena energií by se mohla zvednou o deset až dvacet procent," sdělil René Neděla, náměstek pro průmysl a energetiku. Mohou za to drahé emisní povolenky. Teplárny si za množství vypuštěných škodlivin do ovzduší musí platit. A kvůli vysokým nákladům je už teď jasné, že se teplo bude zdražovat všude.

"Zdražení povolenek je tak vysoké, že se musí promítnout do cen tepla. A budou to muset udělat všechny teplárenské společnosti," myslí si Jana Dronská, mluvčí Veolia Energie.

"V Bohumíně a Orlové, kam dodáváme teplo, máme uzavřenou smlouvu, a ta cena poroste kvůli inflaci o dvě až tři procenta," sdělil mluvčí ČEZu Vladimír Sobol.

Brněnská teplárna by zdražovat neměla, ceny za topení zůstanou stejné minimálně do září příštího roku. Ale i tam pak teplo nejspíš zdraží. Kvůli povolenkám se společnosti zvýšily náklady o sto milionů.

Například domácnosti v Praze, která ročně spotřebuje 25 gigajoulů tepla, tak po zdražení vzrostou náklady až o tři sta korun. Už teď přitom lidé na topení šetří, jak jen mohou.





Některým teplárnám spalujícím uhlí hrozí kvůli vysokým nákladům za povolenky krach. Jim a domácnostem proto poslanci chtějí pomoct. Navrhují snížit DPH za teplo z 15 na 10 procent.

"Snížení DPH bude mít pozitivní dopad pro obyvatele, protože pomůže kompenzovat vysoké ceny povolenek," myslí si Dronská. Není vyloučeno, že lidé přejdou na jiné zdroje tepla. Elektřina i plyn ale zdražují taky.