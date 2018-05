Slováci bojují proti cenzuře médií! Zapojila se i legenda TV Nova

Kritice čelí hlavně ředitel televize Jaroslav Rezník a další tři jeho kolegové. "Nové vedení RTVS cíleně šikanuje, omezuje a zbavuje se dlouholetých novinářů, kteří v posledních letech zásadním způsobem přispěli k obnovení důvěry veřejnosti ve veřejnoprávní média," napsali novináři v dopise.

Jedním z těch, kteří se pod list podepsali je i legendární novinář Eugen Korda, který v minulosti pracoval i pro televizi Nova. "Čtu si, kdo všechno tu výzvu podepsal. Paráda. Těší mě, kolik charakterních kolegů mám," napsal Eugen Korda na svůj Facebook.

Zdroj: facebook Eugen Korda působil v minulosti na televizi Nova - ilustrační foto

"Ve vysílání se začíná projevovat cenzura a dozvídáme se o pokusech protlačovat do vysílání konspirace nebo propagandu. Redaktoři, kteří se proti takovým praktikám veřejně ohradí, se stávají oběťmi perzekuce ze strany vedení," tvrdí podepsaní novináři.

Situace kolem veřejnoprávní televize znepokojuje i prezidenta Andreje Kisku. "Vyjádření redaktorů o cenzuře, propouštění novinářů za to, že projevili svůj názor, to je nepřípustné. RTVS se nesmí stát služkou politiků a je důležité nahlas a veřejně diskutovat o tom, co se v této instituci děje," napsal Kiska na facebook.

Slovenský prezident v příspěvku také připomněl, že v nejnovějším žebříčku svobody tisku se jeho země propadla o deset míst. Naši východní sousedé se propadli na 27. příčku. Před nimi se umístila například Namibie, Kypr nebo Ghana.