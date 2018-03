Černá sobota: Zemřeli dva motorkáři. Vjeli do plotu a do skály

Nejprve se stala nehoda na Semilsku. "Dnes odpoledne krátce po patnácté hodině přijali policisté na lince 158 oznámení o dopravní nehodě motocyklisty v katastru obce Krčkovice. Řidič s motocyklem Harley Davidson (tříkolka) jel po silnici v klesání, kde z dosud nezjištěných příčina vyjel mimo vozovku a narazil do skály," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Dvaapadesátiletý motorkář zraněním podlehl na místě, jeho spolujezdkyni převezl vrtulník do liberecké nemocnice.

Přibližně o hodinu později vyhasl další život na Tachovsku v obci Sytno. "Motocyklista (ročník narození 1965), který jel ve směru jízdy na Stříbro, při projíždění pravotočivé zatáčky vjel z dosud přesně nezjištěných příčin do protisměru, narazil do betonového obrubníku a následně do oplocení rodinného domu," přiblížila nehodu policejní mluvčí Pavla Burešová.

I tento milovník jízdy na jednostopém dopravním prostředku svým zraněním podlehl, ani okamžitá pomoc zdravotníků ho nedokázala zachránit.