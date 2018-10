Černý den pro Facebook: Dostal velkou pokutu, jde po něm i EU

Za to, že selhal v ochraně dat svých zákazníků, musí Facebook ve Velké Británii zaplatit pokutu 500 tisíc liber, tedy v přepočtu necelých 15 milionů korun. Úřad nemohl společnosti udělit přísnější sankci.

"Facebook selhal v ochraně soukromí svých uživatelů před, během a po nezákoném zpracování těchto dat," uvedla podle listu The Independent vedoucí úřadu Elizabeth Denhamová. "Společnost takové velikosti a odbornosti by měla vědět více a měla se zachovat lépe," dodala Denhamová.

Facebook měl ještě štěstí, že k úniku dat došlo před zavedením nových pravidel GDPR, pak by mu hrozila pokuta do výše 20 milionů eur (přes půl miliardy korun) nebo do výše 4 % ročního obratu společnosti.

Podle výsledků šetření Facebook v letech 2007 až 2014 zpracovával nesprávně osobní údaje uživatelů a bez jejich souhlasu k nim umožňoval přístup dalším osobám. Uniknout měla data až 74 milionů lidí. Data měla být zneužita k ovlivnění amerických prezidentských voleb v roce 2016 nebo hlasování o odchodu Velké Británie z EU.

Podobných závěrů se dobrali na plenární schůzi ve Štrasburku také europoslanci. Ve čtvrtek schválili usnesení vyzývající Facebook, aby se společnost podrobila celkovému auditu evropských orgánů, který by se zaměřil na míru ochrany dat a bezpečnost osobních údajů uživatelů.

Europoslanci navrhují další opatření, aby se předešlo ovlivňování voleb prostřednictvím sociálních sítí. Na digiprostor by měla být uplatňována i další opatření na ochranu transparentnosti voleb, třeba omezení volebních výdajů. Pro uživatele by mělo být snazší rozpoznat placenou reklamu včetně toho, kdo si ji objednal.

Společnosti by měly zakázáno profilovat z politických a volebních důvodů uživatele na základě jejich chování. Obsah, který sdílejí softwaroví roboti, by měl být označen, falešné účty rychleji mazány a na úrovni členských států by mělo proběhnout vyšetření údajného zneužívání internetového prostoru zahraničními mocnostmi.

“Je to celosvětový problém, který již ovlivnil naše referenda a naše volby. Toto usnesení přináší potřebná opatření, včetně nezávislého auditu Facebooku, aktualizace našich pravidel hospodářské soutěže a další opatření na ochranu našich voleb. Jednat musíme teď, a to nejen za účelem obnovení důvěry v online platformy, ale také abychom chránili soukromí občanů a obnovili důvěru v naše demokratické systémy,“ uvedl předseda výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody Claude Moraes.