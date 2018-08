Černý pátek u Plzně: Jeden mrtvý a sedm zraněných během hodiny

Páteční černou "šňůru" odstartovala kolem půl desáté ráno čelní srážka dvou aut mezi Vejprnicemi a Tlučnou. Silnice musela být po srážce uzavřena, o dvojici zraněných se museli postarat přivolaní záchranáři.

Jenže to byl teprve začátek. Hned další vážná nehoda totiž byla tragická - při střetu dvou aut u obce Lhůta u Plzně jeden z řidičů zemřell, druhého šoféra museli hasiči z vraku vystříhat a vrtulník do převezl do plzeňské fakultní nemocnice.

"Ke třetí nehodě došlo u odbočky na Nezbavětice na silnici číslo 19. Zde se do příkopu převrátila dodávka. Zraněného si převzala záchranka," uvedli na webu plzeňští hasiči.

Čtvrtou nehodou v pořadí byl opět střet dvou osobáků za Losinou u odbočky na Nezvěstice. I tady se podobně jako při první nehodě u Vejprnic zranili dva lidé.

Pátá dopravní nehoda se stala u výjezdu z Kasejovic směrem na Lnáře, kde se srazil kamion s dodávkou. Řidiče dodávky ošetřila kolemjedoucí lékařka, poté si ho převzala záchranka.

Situace se na silnicích Plzeňského kraje bohužel nezlepšila ani po poledni. Jak upozornil portál Krimi Plzeň, po 14. hodině zemřel na silnici mezi Horšovským Týnem a Mířkovem na Domažlicku sedmadvacetiletý řidič, který vjel po projetí zatáčky do protisměru přímo pod náklaďák.