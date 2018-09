Češi bydleli v hotelu, kde zemřel pár. Radim ještě měsíc marodil!

Pan Radim s manželkou a synem vyrazili na dovolenou na začátku července. Už poněkolikáté si vybrali Hurghadu, kde tentokrát bydleli v hotelu Steigenberger Aqua Magic. Ve stejném zařízení byli ubytováni i John a Susan Cooperovi, kteří za záhadných okolností zemřeli.

Zdravotní problémy postihly po sedmi dnech pobytu i pana Radima. "Měl jsem hrozné křeče do žaludku, na toaletě to byla strašná bolest. Měl jsem průjem a poslední čtyři dny jsem strávil vlastně na lůžku," popsal Čech s tím, že v Egyptě k lékaři nešel, protože si myslel, že potíže rychle odezní.

Po návratu do Česka ale nemohl ještě dva týdny pracovat. "Absolvoval jsem nějaká vyšetření, kde mi řekli, že mám potrhaný konečník z toho, jak často jsem chodil na záchod. Odebírali mi vzorky na infekčním, všechny ale byly negativní na jakékoliv bakterie. Stoprocentně to ale bylo z Egypta," myslí si.

Když se Radim do práce konečně vrátil, musel znovu po třech dnech zamířit k lékaři. "Začaly mi natékat nohy, za dva dny mi nateklo koleno. Chodil jsem na ortopedická vyšetření, potom i do IKEMu. Řekli mi, že to musí být parainfekce. Když jsem se ptal, jestli to není z Egypta, nedokázali odpovědět," doplnil.

Radimovi nasadili lékaři antibiotika, která dobral až minulý týden. I přesto, že měl po dovolené v Hurghadě více než měsíc problémy, na podmínky v hotelu si prý nemůže stěžovat. "Na ten hotel nemůžu říct křivé slovo. Z toho, co teď čtu na internetu, mi přijde, že je to vymyšlené. My jsme byli naprosto spokojení," říká.

Za zdravotní obtíže mohlo podle Radima syrové maso, které si v hotelové restauraci objednal. "V restauraci jsem si dal carpaccio. Říkali jsme si, že když je to all inclusive, bude to v pohodě. Já mám navíc i steaky radši krvavější. Tam jsem udělal chybu, v tomhle případě asi všechno nebylo košer," dodal.

V souvislosti se smrtí dvou britských turistů se spekuluje o hygienických podmínkách v hotelu. John a Susan Cooperovi zemřeli za záhadných okolností 21. srpna. Úřady nejdříve označili úmrtí za přirozená, poté ale začaly případ vyšetřovat.