Češi chtějí změny ve vládě! Klidně by šli i znovu k volbám

Agentura Median uspořádala bleskový průzkum veřejného mínění. Z první části, kterou Median zveřejnil už ve středu, vyplynulo, že premiér Babiš Čechy o své verzi nepřesvědčil. Z druhé části pak vyplývá, že většina lidí by kvůli kauze preferovala změnu na postu premiéra.

Že by měla vláda skončit, uvedlo 29 % respondentů, 27 % by pak preferovalo, aby skončil Andrej Babiš, ale vláda dál pokračovala. Aby se nic neměnilo, chce 29 % oslovených.

"Nic by ve vládě neměnili zejména voliči ANO – velmi se zde ale liší pevní voliči ANO (mezi nimi je pro pokračování beze změn cca 90 %) a ti váhající (55 %). U voličů levice je nejčastěji uváděna možnost pokračování vlády bez A. Babiše (cca 35 %), ale postupem si obecně nejsou jisti. U voličů opozičních a ostatních stran je nejčastěji zmiňován konec celé vlády (cca 45 %)," napsali výzkumníci Medianu.

Zhruba rovnomrn jsou zastoupeny nzory, e kvli kauze by mla skonit vlda (29 %), jen A. Babi v ele (27 %) a e by se nic mnit nemlo (29 %). Volii levice rozpolcen, opozice pro konce vldy, u ANO se li pevn loajln vtina a vhajc volii https://t.co/sNnqKkEmmT pic.twitter.com/1iAV0pnZ4E — MEDIAN (@MEDIANCZ) 15. listopadu 2018

Upozorňují ale, že podpora konce celé vlády je nižší, než při kauze Nečas-Nagyová. Vysvětlují to tím, že vláda měla větší důvěru a je teprve na počátku volebního cyklu.

Pokud by vláda skončila, uvádí 61 % respondentů jako nejvhodnější variantu předčasné volby. "44 % by uvítalo brzké předčasné volby, do nichž by dovládla současná vláda v demisi. 17 % by bylo pro úřednickou vládu jmenovanou prezidentem Zemanem," píše Median. Dalších 17 % by takovou úřednickou vládu nechalo dovládnout až do roku 2021. O dalším vývoji nemá představu 22 % oslovených.

"Případná Zemanova úřednická vláda má jen zhruba poloviční podporu i mezi jeho voliči. Došlo tedy k velké změně proti vládním krizím v roce 2009 a 2013, kdy respondenti ve výzkumech často úřednické vlády podporovali. Nyní mají podporu menšinovou," upozornil Median.

Jen 6 % oslovených je přesvědčeno, že nové skutečnosti nemohou vývoj politické situace ovlivnit. Že jej mohou trochu ovlivnit, nebo dokonce mohou vést k zásadním změnám, si myslí 81 % oslovených.

Zmnou proti vldnm krizm 2009, 2013 je mal podpora ppadn ednick vldy. Krtkodobou i dlouhodobou podobu ednick vldy Miloe Zemana by v ppad konce vldy A. Babie preferovala jen tetina respondent. A dokonce jen polovina voli MZ. https://t.co/sNnqKkEmmT pic.twitter.com/56qpD7p7p4 — MEDIAN (@MEDIANCZ) 15. listopadu 2018

Median se ptal respondentů také na to, jak hodnotí postup novinářů TV Seznam, kteří Babiše mladšího natáčeli skrytou kamerou. "Necelá třetina (29 %) respondentů nedovede etičnost jednání novinářů Seznamu posoudit. Zbytek se v názoru na ni neshodne, přičemž mírně převažuje pohled, že jejich jednání neetické nebylo (38 % versus 33 %). U voličů ANO výrazně převažuje pohled, že jednání Slonkové a Kubíka bylo neetické (v součtu 73 %). U voličů jiných stran a nevoličů tento názor nedosahuje 30 %," dodala výzkumná agentura.

Jestli byl jejich postup etický, můžete HLASOVAT V ANKETĚ NA TN.CZ.