Češi jako zbabělci? Chce se mi zvracet, vzkázal Zaorálkovi generál

Bouřlivá diskuze ohledně setrvání českých vojáků v Afghánistánu se během včerejšího dne strhla nejen mezi lidmi, ale také mezi politickými a armádními špičkami. Brigádní generál Karel Řehka se ostře pustil do bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. "Chce se mi zvracet," vzkázal mu.

Čtvrtý český voják za poslední tři měsíce zemřel při zahraniční misi v Afghánistánu a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Lubomír Zaorálek se v úterý nechal slyšet, že by se česká armáda měla z Afghánistánu stáhnout. Stejný postoj prý zastával už jako člen vlády.

"Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl Zaorálek. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. "Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní," prohlásil.

Tím ale rozzuřil brigádního generála Karla Řehka, který v Afghánistánu několikrát působil. "STYDÍM SE! Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi vracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost...to se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR," napsal na facebooku.

Podle něj je správné diskutovat o nasazování českých vojáků v zahraničí a kriticky posuzovat, kde, kdy a jak se angažovat, teď ale na to není ta správná chvíle. "Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potenciálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží. Teroristům říkáme, že jsme dobrý cíl, protože se lehce najde dostatečně vysoko postavený blb, který jim v jejich úsilí pomůže," rozčiloval se.

Podle něj tak všem současným i možným budoucím spojencům říkáme, že na Čechy se nemají spoléhat, protože až půjde do tuhého, začneme utíkat z boje a svalovat vinu na druhé. "Také jim to říká, že si mají dvakrát rozmyslet, jestli za Čechy krvácet, protože až se to otočí, tak oni za ně krvácet rozhodně nebudou," dodal.

Zaorálek podle generála u aliančních diskuzí k afghánské strategii seděl a mohl je oponovat. Svými výroky teď prý vědomě podkopává komunikační úsilí celé aliance.

Podobný názor má také premiér Andrej Babiš: "Zaznamenal jsem hlasy, že bychom měli z Afghánistánu odejít. Ne, nevzdáváme se. Neodejdeme. Teror by se pak přenesl do Evropy. Naši vojáci budou bojovat proti teroristům. Budou pomáhat našim spojencům. Nezradíme je. Budeme plnit koaliční závazky. Kdybychom stáhli naše jednotky, jaký smysl by potom měla oběť našich vojáků?"

Také podle generála Petra Pavla přišel Zaorálek s výzvami ke stažení vojsk z Afghánistánu v nepravou chvíli. "V roli ministra zahraničí měl Lubomír Zaorálek minimálně 2x ročně možnost na jednáních severoatlantické rady vyjádřit svůj názor na strategicky nezvážené rozhodnutí. Neslyšel jsem ho ani jednou..." napsal na twitter.