Češi jsou pověrčivý národ. Pátku třináctého se ale příliš nebojí

Pověra - to je víra, že něco bez rozumných důvodů ovlivňuje život. Typickou pověrou je, že v pátek 13. jde o den nešťastný. Někteří to mají, ale naopak. "Češi věří, že se v pátek 13. stane něco mimořádného a vyhrají nějaké peníze, takže u nás je spousta mimořádných losování a her v tyto dny," uvedl Václav Friedman ze Sazky.

Typickou staročeskou pověrou je jít ke keři a zatřást s ním. To prý pomáhá dívkám najít manžela. Pak už jen stačí počkat na psí zaštěkání. Místo, odkud se štěkot ozve, je místem, kde dívka budoucího manžela najde.

Obecně se Češi nejvíc bojí černé kočky, následuje rozbité zrcadlo, pátek 13., šlápnutí na víko kanálu a vykročení špatnou nohou. V regionech podle odborníků v pověrčivosti vede Jihomoravský kraj.

Důvod víry v nadpřirozeno je prý v psychologii člověka. "Základní potřebou lidí je nějakým způsobem strukturovat čas a prostor, takže pokud tam je nejistota, tak lidé je doplňují těmi pověrami," vysvětlil psycholog Karel Humhal.

Pověrčiví jsou i jinde ve světě. V Jižní Koreji se například bojí větráku. Věří, že kdo ho spustí, brzy zemře. Africké ženy zase nechodí do zoologické zahrady. Věří totiž, že by jejich děti pak vypadaly a chovaly se jako zvířata. V Argentině, aby něco nezakřikli, neklepají na dřevo, ale sahají si na levé prso.