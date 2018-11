Češi jsou závislí na sociálních sítích. Otestujte si, zda jste i vy!

Více než polovina Čechů tráví čas na sociálních sítích, jedná se tak o 4,5 milionu lidí starších 16 let. Vzrostl také počet českých domácností připojených k internetu nebo lidí používající tablety a chytré telefony, vyplývá ze statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nejste také závislý na sociálních sítích či technologiích? Krátký test vám vyhodnotí, jak jste na tom.

K internetu se v roce 2018 připojily už čtyři pětiny českých domácností, celkem 81 %. Internet lidé také využívají hodně i na mobilních telefonech. V roce 2010 internet na mobilu používaly pouze 4 % lidí, v roce 2018 počet stoupl na 58 %.

"Plných 95 % osob ve věku 16 až 24 let používá chytrý telefon. Mezi seniory nad 65 let je to však jen 14 %. Klasický tlačítkový telefon bez operačního systému je mezi seniory stále oblíbený, používá ho 77 % z nich," upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Stále více lidí také využívá tablety, převážně děti. "Meziročně vzrostl podíl domácností vybavených tabletem z 24 % na 32 %. Z domácností s dětmi má pak tablet více než polovina z nich," uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Informační technologie Češi používají i v práci, a to 65 %. Lidé často používají počítače, elektronické pokladny a další IT zařízení.

Lidé mají v oblibě i internetové obchody, které využívá 54 % Čechů starších 16 let. "Oblečení a obuv nakupuje v e-shopech 19 % mužů a 37 % žen. 15 % mužů dále nakupuje elektroniku, 14 % sportovní potřeby a 13 % jiné vybavení domácnosti. 24 % žen nakupuje kosmetiku, 11 % hračky a 9 % potraviny," řekla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Češi se také stávají více závislí na sociálních sítích. V letošním roce sociální sítě využívá už 4,5 milionů lidí starších 16 let. Naopak Češi v předdůchodovém a důchodovém věku se jim vyhýbají. Jestli trávíte hodně času na sociální síti, k tomu vám napoví následující test.

Americký magazín Psychology Today zveřejnil krátký test, který lidem pomůže zjistit, zda jsou závislí na sociálních sítích. Test zahrnuje 6 otázek, na které můžete odpovědět následujícími frázemi: 1) velmi zřídka, 2) zřídka, 3) někdy, 4) často, 5) velmi často.

Otázky:



1. Trávíte spoustu času přemýšlením o sociálních médiích a plánujete je používat?

2. Cítíte potřebu používat stále více sociální sítě?

3. Používáte sociální sítě, abyste zapomněli na osobní problémy?

4. Snažili jste se používat sociální sítě, ale nepovedlo se vám to?

5. Jste neklidný nebo znepokojený, pokud máte zakázáno používat sociální sítě?

6. Používáte sociální sítě tak často, že to mělo negativní dopad na vaše zaměstnání/studie?

Pokud jste odpověděli alespoň na 4 otázky frázemi "často" a "velmi často", řadíte se mezi lidi, kteří jsou závislí na sociálních sítích. Tato závislost může vést i k depresím, vzniku různých onemocnění nebo k bolestem zad z důvodu nedostatku pohybu.

Závislosti se můžete zbavit. Odložte mobil nebo tablet a vyrazte třeba do divadla, na procházku nebo se sejděte se svými přáteli. Ideální je se začít také věnovat různým činnostem, které vás baví.