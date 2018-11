Češi prozradili, co si od Ježíška přejí nejvíc! Většina to nedostane

Pojišťovna Generali během průzkumu sledovala tři generace a jejich pohled na Vánoce. První generace je narozena mezi lety 1966 až 1979, druhá 1980 až 1994 a třetí 1995 až 2003. Nejvíce je za dárky ochotna utratit první generace X, a to až 7 184 Kč. Druhá generace Y pak počítá s výdaji 6 552 Kč a třetí Z, která spíše upřednostňuje nákupy na internetu, utratí 3 500 Kč.

Češi také upřednostňují předčasné nakupování, na poslední chvíli dárky nenechávají. S nákupy se začíná už v listopadu, kdy dárky má už 39 % lidí. Před Štědrým dnem pak může být v klidu až 88 % lidí. Na poslední chvíli nechává nákupy třetí generace, a to 15 % z nich dva týdny před Vánoci. První generace je zase zvyklá nakupovat během celého roku, a to 15 %, v měsíci září a říjen jich má dárky už 16 %.



Podle průzkumu si Češi nejvíce přejí různá ubytování. "Lidé po osobním dárku nejčastěji uváděli, že by si přáli dostat zájezd či výlet. Konkrétně jich bylo 39 %. Paradoxně se ho ale většina nedočká, protože takový dárek hodlá věnovat jen 10 % dotazovaných," říká mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Nejčastěji se lidé chystají nakupovat oblečení, i když si ho přeje jen 25 % Čechů. Třetí generace si nejvíce k Vánocům přeje peníze nebo elektroniku. V průměru chtějí Češi svým blízkým koupit letos pět až šest dárků.

Sice se snažíme nakupovat dárky dopředu, ale patříme mezi národ, který se kvůli Vánocům hodně stresuje. Nejvíc nás děsí přeplněné obchody. Strach z toho má 37 % lidí. Bohužel se lidé také často hádají, a to až 35 %. Čechy dále trápí i nedostatek sněhu.

"Pro mnohé uklidňujícím zjištěním může být naopak fakt, že většina z nás si nedělá hlavu s tím, že dostane nevhodný dárek. Jak generace X, tak generace Y to uvedly jako to poslední, co by je ve spojení s Vánoci soužilo. Pouze internetová generace Z na poslední místo dala spálené vánoční cukroví, nevhodný dárek skončil předposlední," vypichuje zajímavé zjištění Jan Marek.

Češi podle průzkumu očekávají, že by se do dvaceti let mohli Vánoce změnit. Nejvíce si myslí, že by vliv na tradice mohly mít moderní technologie. Dále Češi předpokládají, že se o Vánocích už nedočkáme sněhu. Někteří si myslí, že by Vánoce nemuseli být vůbec.

Průzkum také ukázal, že si lidé chtějí užít Vánoce bez moderních technologií. "Víc než polovina Čechů (53 %) proto věří, že během vánočních svátků bude na internetu trávit méně času než obvykle. Podíl "offlajnových" optimistů je o něco nižší v nejmladší generaci Z, kde si takové předsevzetí klade 44 % lidí," uvádí Jan Marek.

