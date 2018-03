Češi při nakupování rádi soutěží. Nejen v supermarketech, ale nově také při nákupu ojetého vozu

V posledním období se však tento fenomén přenesl i do segmentu, kde by to ještě pře rokem nikdo nečekal – k prodejcům ojetých automobilů. Například společnost Auto ESA spustila akci s názvem „Auto za polovinu“, která je aktuálně nejúspěšnější marketingovou kampaní za posledních pět let. V rámci této akce totiž dostane každý týden jeden zákazník 50 % z ceny vozu zpět. Jen za posledních pět měsíců byly takto klientům vráceny téměř 3 miliony korun. Od března proto Auto ESA spouští již třetí vlnu této akce.



„Od spuštění projektu stouply prodejní poptávky z webových stránek naší společnosti o plných 38 % a prodej vozidel vzrostl meziročně o 45 %“, popisuje úspěšnost akce Pavel Foltýn z Auto ESA. Podle Foltýna stojí za takto enormním úspěchem akce její jednoduchost, transparentnost a také fakt, že není podmíněna žádnou další aktivitou ze strany zákazníka. Podle Foltýna se v posledních letech výrazně mění model zákaznického chování, přesto některé jeho aspekty přetrvávají. „Nejenom čeští zákazníci neustále slyší na magické slovo SLEVA nebo VÝPRODEJ. Je to fenomén, který se z potravin a oblečení přesouvá i do segmentu luxusního zboží, včetně automobilů, a dlouhodobě bude vždy prodejním tahákem“ domnívá se Foltýn.



Firma očekává, že během třetího kola akce, které je spuštěno od 5. března, vyplatí zákazníkům na slevách přibližně pět milionů korun a navýší počet prodejních poptávek na svém webu minimálně o 15 procent.