Zeman znovuzvolen prezidentem. Drahoše porazil o 152 tisíc hlasů. Oba už poděkovali voličům. ON-LINE

Miloš Zeman ve svém projevu poděkoval voličům. Uvedl, že si váží toho, že k volbám dorazilo tolik lidí. Svým podporovatelům ve štábu slíbil, že bude pracovat dalších pět let jako doposud. Ve volbách získal 51,5 % hlasů.

Toto je moje poslední politické vítězství, za ním nebude žádná politická porážka," konstatoval Zeman. Zrekapituloval poté některé fáze své politické kariéry. "Budu se těšit na dalších pět let, pět let plného pracovního nasazení, na pět let, kdy budu i nadále jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory," řekl. Celý projev si pusťte tady.



Jiří Drahoš necelé dvě hodiny po uzavření volebních místností přiznal porážku. Pogratuloval Milošovi Zemanovi a popřál mu hodně sil. Zároveň uvedl, že z veřejného života neodchází. To přislíbil i Pavel Fischer, který v prvním kole skončil třetí. Drahoš vyhrál v Praze, Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji.

Po sečtení prvních 5 % okrsků vedl Zeman se ziskem zhruba 58 % hlasů. Jeho náskok se postupně snížil pod hranici 52 %. Před pěti lety získal Zeman 54,8 % hlasů. Přesto získal více hlasů, než před pěti lety. Tehdy jej podpořilo 2,7 milionů voličů, teď to bude přes 2,8 milionu. I Jiří Drahoš dopadl lépe, než před pěti lety Karel Schwarzenberg.

Drahoš do svého štábu dorazil před 15. hodinou. Také poděkoval svým voličům a řekl, že veřejný prostor neopustí. Na jeho projev se podívejte tady.

Přesně ve 14 hodin se uzavřelo celkem 14 866 volebních místností a komise začaly výsledky sčítat. První data Český statistický úřad obdržel zhruba 15 minut po 14. hodině. Na výsledky napjatě čekají oba kandidáti a jejich štáby.

Jiří Drahoš měl svůj štáb v pražském Kongresovém centru. Tam se přesunul z restaurace La Fabrika, kde sledoval sčítání výsledků v prvním kole. Miloš Zeman a jeho tým se usídlili v TOP Hotelu Praha. Do štábu prezident dorazil v půl druhé. První kolo přitom Zeman sledoval v soukromí v sídle Strany práv občanů v Loretánské ulici.

Ani druhé kolo se neobešlo bez potíží. V Českých Budějovicích dostávali krátce po otevření volebních místností voliči i hlasovací lístky třetího v pořadí Pavla Fischera. V jiných volebních místnostech se stalo, že voliči dostali dva lístky se stejným kandidátem. Upozornila na to třeba herečka Barbora Poláková, která dostala dva lístky se jménem Miloše Zemana.

Jednotlivé kandidáty podpořili i neúspěšní uchazeči z prvního kola. Jiřímu Drahošovi vyjádřili podporu Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek. Hned po skončení prvního kola podpořil Zemana Petr Hannig, těsně před volbami pak také Jiří Hynek. Analytici ČTK po prvním kole spočítali, že Drahošovi bude stačit, když jej v druhém kole podpoří polovina voličů Fischer, Horáčka, Hilšera a Topolánka.

Kampaň před druhým kolem byla velmi vyhrocená. "Říkal jsem si, ještěže je to jen 14 dní. Dalších 14 dní a měli bychom tu minimálně slovní občanskou válku," řekl ve volebním vysílání TV Nova politolog Jan Kubáček.

"Bylo to zaměřeno na ty osoby, nikoliv jejich programy. To je jeden z důvodů, proč na konci měla ta kampaň tak negativní emoční náboj," glosoval kampaň Jan Herzmann.

Vedle Kubáčka a Herzmanna komentují volební výsledky ve studiu TV Nova také expertka na politický marketing Alžběta Králová a bývalý politik a diplomat Michael Žantovský.