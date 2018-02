Češi se nenadřou! Odpracují i o deset let méně než jiní Evropané

Největší pracanti z celé Evropy žijí na Islandu. Do práce tam v průměru chodí přes 46 let. To Češi se tolik nenadřou, pracují dokonce méně, než průměrní Evropané – jen něco málo přes 35 let. Vyplývá to z demografických dat, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zatímco v západní Evropě stráví lidé v práci za život klidně i více než 40 let, na jihu a východě si rádi užijí zaslouženého odpočinku. Největší dříči jsou na Islandu, kde pracují 46,6 let, což vysoce přesahuje všechny ostatní země. Druzí Švýcaři zaostávají za Islanďany o 4,1 let. K národům, které v průměru pracují déle než 40 let, patří ještě Švédové.

Průměrný Evropan podle ČSÚ odpracuje za život 35,4 let, Češi jsou tomuto číslu poměrně blízko s délkou pracovního života 35,1 let. Naopak nejkratší dobu stráví v práci Turci (28 let). V Itálii, Makedonii, Bulharsku, Řecku, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii a Rumunsku mají délku pracovního života od 30 do 33 let. V ostatních zemích je délka pracovního života více než 33 let.

Zdroj: czso.cz

Pokud bychom srovnali, jakou dobu stráví v práci muži a ženy, pánové z logických důvodů vedou. Muži v EU pracovali 37,9 let, délka pracovního života u žen byla 32,8 let, což je rozdíl 5,1 let. Mezi muži vedou Islanďané s hodnotou 48,6 let. K zemím, kde je délka pracovního života mužů vyšší než 40 let, patří také Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Norsko, Dánsko a Německo.

"Česko s délkou pracovního života 38,2 let se řadí mezi země, ve kterých muži pracují po mnoho let, přestože jejich střední délka života je až na okraji západních zemí a horší než je průměr EU,“ upozornili pracovníci ČSÚ.

Země východní a jižní Evropy mají délku pracovního života podstatně nižší. V Bulharsku pracují muži pouze 33,4 let. Mezi státy s nízkou délkou pracovního života ale patří i Lucembursko a Belgie.

Také mezi ženami vedou Islanďanky, které v práci stráví 44,7 let. Délka pracovního života žen přesahuje 37 let ve Švýcarsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Finsku. Pracovité jsou také ženy v Litvě (35,1 let) a Lotyšsku (35 let). Češky pracují kratší dobu, než je evropský průměr – jen 31,9 let.

"Délka pracovního života je až na jednu výjimku delší u mužů než u žen. Pouze v Litvě pracovali muži o 0,6 roku kratší dobu než ženy. Největší rozdíly mezi délkou pracovního života mužů a žen jsou v Turecku, kde jsou ženy v pracovním procesu o celých 21 let kratší dobu než muži,“ doplnil ČSÚ.