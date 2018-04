Češi si užívají sluníčka, brzy ale dorazí bouřky. Tady udeří. MAPA

Zatímco o prodlouženém víkendu počasí příliš příznivé nebylo, na začátku pracovního týdne teploty atakují hranici 20 °C. Během úterý ubývalo od jihozápadu oblačnosti a na většině území si lidé mohli užívat jasné nebo alespoň polojasné oblohy.

Teplé počasí by mělo vydržet i ve středu, byť se ještě v úterý odpoledne a navečer bude opět od západu obloha zatahovat. Zhoršení meteorologové předpovídají ve středu večer.

"Ve středu odpoledne a navečer bychom se mohli na západě dočkat i nějakých bouřek," upozornili meteorologové ze společnosti Meteopress na svém facebooku. Přidali také snímek z radaru, který ukazuje, že by bouřky mohly zasáhnout Karlovarský a Plzeňský kraj.

"Před zvlněnou studenou frontou k nám bude ve středu proudit teplý vzduch od jihozápadu. Večer zvlněná studená fronta postoupí ze západní do střední Evropy," předpokládá Meteopress.

Teploty by ve čtvrtek neměly překročit 16 °C, ještě chladněji má být podle Meteopressu v pátek, to by teploty měly klesnout až na 12 °C.

Meteorologové už ale slibují další oteplení. V sobotu má být polojasno a teploty okolo 17 °C, v neděli a v pondělí pak opět jasno a teploty se v některých regionech budou opět blížit k 20 °C.

