Češi si zamilovali sdílení aut! Nestarají se o ně, neplatí parkovné

Stačí mít mobilní aplikaci nebo čipovou kartu, kterou si auto otevřete, a můžete vyrazit. Carsharing, neboli sdílení auta, je možnost, jak si téměř okamžitě kdekoliv ve městě půjčit vůz. "Rosteme dost progresivně, za poslední rok jsme rozšířili vozový park o 400 vozů," uvedl předseda Asociace českého carsharingu Hynek Homola.

"Lidé si uvědomují, že nepotřebují své vozidlo, mohou si jej půjčit a v Praze mohou parkovat na modrých a fialových zónách zdarma. Jedno vozidlo nahrazuje osm až patnáct parkovacích míst," vypočítal výhody Homola.

Carsharing využívá i osmadvacetiletý Martin. "Je to rychlejší způsob, jak se po Praze dopravovat, někdy je to rychlejší než kolo, někdy je to lepší, než si volat taxík. Je to levnější, nemusíš řešit garáž, parkování," prohlásil Martin.

"Působíme v Praze celkem čtyři roky, mezi nejpůjčovanější vozy patří Škoda Rapid, Citigo a Fabia. Tyto vozy za ty čtyři roky jely celkem více než 45tisíckrát," uvedl šéf firmy Car4way Pavel Louda.

"Máme zhruba sedm desítek aut. Působíme v deseti městech po celé republice, měsíčně jsou to stovky rezervací," doplnil Michal Šimoník ze společnosti Auto napůl.

Nejen v Praze mohou lidé kromě carsharingu, tedy sdílených aut, využít i dalších služeb, pokud si chtějí půjčit dopravní prostředek. Stále rozšířenější a mezi lidmi velice populární je i možnost půjčit si ve městě sdílené kolo, takzvaný bikesharing.

Jedním z těch, kdo si půjčuje sdílená kola pro přesuny po Praze, je také šestadvacetiletý David. "Líbí se mi ta myšlenka, že kolo můžu vrátit, kdykoliv chci téměř všude. Člověku odpadají starosti, údržba nebo to, že vám ho někdo ukradne," sdělil David.

Společností, které nabízejí sdílená kola, je rovněž na českém trhu několik a některé z nich působí ve více krajích. V Plzni teď auta půjčují i městské dopravní podniky. Účtují si 35 korun za hodinu plus 3,50 za kilometr. Město si od projektu slibuje snížení počtu soukromých aut a tím hustoty dopravy.