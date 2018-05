Češi utrácí čím dál víc peněz! Za tohle si navíc neváhají připlatit

České domácnosti bohatnou, a tak můžou i víc utrácet. Podle ministerstva průmyslu a obchodu peněženkami v českých rodinách za minulý rok proteklo přes 2,5 bilionu korun. To je asi-dvojnásobek sumy, se kterou každý rok hospodaří český stát. Nejvíce lidé utrácejí za jídlo a bydlení. Šetří naopak na vzdělání a zdravotním ošetření.

Bydlení, jídlo, doprava, cestování nebo zábava. Za to všechno Češi utrácejí - a v posledních dvou letech ne zrovna málo. "Ekonomice se daří, mzdy rostou nejrychleji za posledních deset let, optimismus spotřebitelů je nejvýše za posledních dvacet let," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Jen za loňský rok peněženkami Čechů proteklo více než 2,6 bilionu korun. "Největší příjem domácností tvoří hrubá mzda a ta se pohybuje v průměru okolo 29 tisíc korun. Je to běžná spotřeba, to znamená potraviny, bydlení, doprava," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Například za dopravu rodina utratí kolem tří tisíc měsíčně. Téměř polovinu výdajů tvoří útrata za bydlení a potraviny. To potvrdili i lidé, které štáb TV Nova oslovil v anketě.

"Zlepšená ekonomická situace má určitě podíl na tom, že Češi si rádi připlatí za ty kvalitnější potraviny, vyhledávají je, chtějí je a je o ně daleko větší zájem," potvrdil mluvčí obchodního řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Češi se podle obchodníků nezdráhají utrácet za kvalitní maso, vejce nebo ryby. Týdně za tyto potraviny utratí až dva a půl tisíce korun.

A zatímco za jídlo si Češi rádi připlatí na vzdělání a zdraví se snaží podle odborníků šetřit "Pozorujeme bohužel pokles ve výdajích za zdraví nebo dokonce za vzdělávání, zde by měl být opačný trend a spíš by lidé měli více utrácet, ale bohužel tak nečiní," sdělil Kovanda.

Na druhou stranu si letos Češi dopřejí kvalitní dovolenou, podle cestovních kanceláří je za ni čtyřčlenná rodina ochotna utratit okolo padesáti tisíc korun.