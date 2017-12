Češi zapomínají na klasické vánoční tradice. Připomeňte si je

Anketa Dodržujete staré vánoční zvyky? Lití olova, krájení jablek, pouštění lodiček... Ano, všechny 4 350 hlasů Jen některé 33 3593 hlasů Ne, vůbec 63 6794 hlasů Hlasovalo 10737 lidí.

Málo Čechů dodržuje české vánoční zvyky a to je škoda. Neboť jsou to právě tradice, které tvoří opravdový duch Vánoc. Pojďme si některé připomenout.

Lití olova

Chcete znát vaši budoucnost? – Můžete si jí vyčíst sami! Naši předci k tomu využívali olovo, které roztavili a následně lili do studené vody. Podle tvaru vylitého olova se pak dověděli, jak se jim v následujícím roce bude dařit. Hvězda z olova například znamená úspěch.

Zdroj: oficiální zdroj

Pouštění lodiček

Dalším trikem pro věštění budoucnosti bylo pouštění lodiček. Z několika vlašských ořechů vzali lidé půlky skořápek, nakapali do nich trochu vosku a do vosku upevnili malou svíčku. Všechny svíčky v jednotlivých skořápkách pak zapálili a nechali je plout v lavoru naplněném vodou. Podle toho, kam lodičky v lavoru směřovaly, jestli do středu, nebo ven, byli schopni předpovědět, jestli se člověk zdrží doma, či zda pojede do ciziny.

Zdroj: Profimedia

Půst

Dle vánočních tradic by všichni měli držet celý den až do štědrovečerní večeře přísný půst. Odměnou jim pak bude to, že večer uvidí zlaté prasátko.

Krájení jablka

Po skončení štědrovečerní večeře by dle starých tradic mělo následovat krájení jablka. Podle toho, jaký tvar se po jeho rozkrojení objeví, celá rodina se ve zdraví následující rok buď opět sejde, anebo nikoliv. Když se po rozkrojení objeví pěti a více-cípá hvězda, všechno bude v pořádku. Pokud cípů bude méně, někdo možná bohužel těžce onemocní anebo zemře. Ačkoliv to zní hrozivě, tradice není třeba se bát. Jen je potřeba rozkrojit jablko kolmo od stopky.

Zdroj: Profimedia

Stín

Další tradice, která je tak trochu morbidní, se týká stínu. V místnosti po štědrovečerní večeři se přísedící dívají po svém stínu. Ten, jehož stínu chybí hlava, do roka pravděpodobně zemře.

Střevíc

A ne ten Popelčin… Neprovdané dívky mohou zjistit, jestli se následující rok vdají, když po štědrovečerní večeři hodí střevícem za hlavu. Pokud špička boty bude ukazovat ke dveřím, tak se mohou těšit na svatbu, pokud bude střevíc ukazovat obráceně, tak si minimálně ještě jeden rok počkají.

Knedlíky

Pro dívky, které mají příliš mnoho nápadníků a nemohou se rozhodnut, který je ten pravý, předkové měli rovněž radu. Dívka by při přípravě knedlíků měla na lísteček napsat jména svých nápadníků a vložit je do svých knedlíků. Ten, který rozkrojí jako první, je dle věštby ten pravý.

Zápalky

Pro slečny, které by si chtěli svoji volbu nápadníka takzvaně „posichrovat“ a ověřit, že knedlíky nelžou, existuje ještě jedna rada. Mohou vzít jablko a zapíchnout do něj stejný počet zápalek jako nápadníků a zvolit, jaká zápalka bude představovat kterého. Následně musí dívka všechny sirky najednou zapálit a ten, jehož zápalka bude hořet nejdéle, je ten pravý.

Krájení cibule

A jak to bude s počasím? – Pokud byste rádi věděli, jaké bude počasí a další rok úroda, tak krájejte cibuli. Z cibule je potřeba nakrájet dvanáct vrstev, položit je na rovnou plochu například na stůl a každou z nich posypat solí. Vrstvy slupek představují jednotlivé měsíce. Podle toho, na kterých slupkách se sůl do rána rozpustí anebo zvlhne, v tom měsíci lze očekávat srážky. Na těch, na kterých sůl zůstane a nebude zvlhlá, bude pravděpodobné, že bude sucho.