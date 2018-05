Češi zobou prášky jako bonbóny. Závislí jsou i na kapkách do nosu

V Česku je na antidepresivech, hypnotikách, ale dokonce i kapkách do nosu, závislých zhruba stejně tolik lidí jako na alkoholu. Podle odborníků u nás užívá příliš mnoho léků až 900 tisíc lidí. Často přitom jde o vysoce návykové látky a výjimečné nejsou ani případy předávkování, které může skončit i smrtí.

Deprese, bolesti, nespavost, ale třeba i obyčejná rýma - to všechno může kohokoliv z nás přivést k závislosti.

"Je vyvolána především tehdy, když začnou užívat nějakou látku a vlastně ji už nepotřebují, protože to tělo se tomu přizpůsobí. Ve chvíli, kdy se taková látka vysadí, tak to tomu člověku nedělá dobře," řekl TV Nova psychiatr Jan Cimický.

Těch, kteří se stanou závislými na lécích, které by jim měly spíš pomoct než uškodit, je u nás stále víc. Psychiatři mluví o tom, že jim cesta do lékárny může přinášet podobnou radost ,jako jiným cesta do restaurace nebo na dovolenou.

"Co se týče léků na spaní i antidepresiv, tak ten nárůst není nijak skokový, ale každý rok dochází k takovému postupnému zvyšování počtu dodávek balení do lékárenské sítě v České republice," prozradila ředitelka Státního útvaru pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Kromě antidepresiv, analgetik nebo prášků na spaní ale může závislost vyvolat třeba i obyčejný sprej proti rýmě.

"Kdysi dávno jsme zažily případy dokonce dva, kdy došlo k velké závislosti na kapkách do nosu. Má to ten stimulující efekt, takže vedle toho původního je tam ještě tohle," prozradil psychiatr Cimický. Odvyká se většinou těžko a abstinenční příznaky bývají kruté.

Podle adiktologa Dana Ullwera je důležité vyhledat pomoc a vysazovat látku postupně. "Ty abstinenční příznaky můžou být psychického nebo fyzického rázu, jako třeba nespavost, třes či pocení," dodal Ullwer.

Odhalit takovou závislost bývá ale často problém. Na rozdíl od alkoholu totiž nejsou příznaky na první pohled viditelné. Zhruba pro sto lidí ročně ovšem končí tato závislost smrtí.