Města se pyšní vánoční výzdobou. Která z nich je nejhezčí? Hlasujte!

První advent už máme za sebou a většina měst v Česku nezahálela - jejich centra zdobí překrásná vánoční výzdoba. Některá z nich se rozhodla začít s vánočními přípravami už v listopadu, jiná počkala s rozsvícením stromku až na železnou neděli.

Anketa Které město má nejkrásnější vánoční výzdobu? Praha 10 92 hlasů Brno 32 275 hlasů Olomouc 13 112 hlasů Zlín 5 40 hlasů Ostrava 4 39 hlasů Jihlava 3 22 hlasů Plzeň 11 95 hlasů Karlovy Vary 1 12 hlasů Ústí nad Labem 2 14 hlasů Liberec 3 26 hlasů České Budějovice 10 91 hlasů Pardubice 3 28 hlasů Hradec Králové 3 22 hlasů Hlasovalo 868 lidí.

V následujících galeriích a videích se můžete podívat na to, jak se s vánoční výzdobou vypořádala jednotlivá krajská města a hlasovat v anketě, kterému z nich se to povedlo nejlépe.

Praha

Hlavní město se každoročně snaží dostát svého jména a vánoční přípravy pojímá velkolepě. Výzdoba město vyšla na více než deset milionů korun. Po celém městě stojí několik desítek vánočních stromů - nejvíc jich je v Praze 3, kde se počet vyšplhal na devět. Největší a nejhonosnější strom stojí tradičně na Staroměstském náměstí, kde byl slavnostně rozsvícen 1. prosince.

Lidé v Praze mohou navštívit bezpočet vánočních trhů, ty největší na ně čekají na Staroměstském a Václavském náměstí - americký týdeník US News & World Report tržiště v centru Prahy zařadil mezi deset nejhezčích vánočních trhů na světě.

Brno

V Brně si se zahájením vánoční sezóny pospíšili. Brněnské Vánoce začaly už 23. listopadu, kdy byl na náměstí Svobody rozsvícen vánoční strom. Krátce poté se rozzářil i smrk na Zelném rynku.

Liberec

Liberec byl prvním z měst v České republice, který rozsvítil vánoční stromek - na slavnostní rozsvícení se lidé přišli podívat už v neděli 25. listopadu. Vánoční trhy zde odstartovaly 30. listopadu a lidem budou k dispozici až do 23. prosince.

Trhy však nejsou jedinou vánoční "atrakcí", kterou město Liberec pro své obyvatele připravilo. Ve svém centru rozestavělo 32 vánočních stromečků, které ozdobili místní obchodníci. Lidé tak mohou do 21. prosince hlasovat, který z nich je nejhezčí a vyhrát od města vánoční dárek.

Olomouc

Vánoční trhy v Olomouci jsou už také v plném proudu a oslnily nejen české fotografy - pozvánku přijali i novináři ze Skandinávie, Ruska nebo Číny, aby zachytili zdejší vánoční atmosféru. Olomoucké Vánoce odstartovaly 23. listopadu, kdy došlo k rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí.

Hradec Králové

Hradec Králové si naopak dává docela na čas. Vánoční strom na Masarykově náměstí rozsvítili 2. prosince, na vánoční trhy ale lidé museli čekat až do 7. prosince. Dlouho se z nich ale radovat nebudou, protože budou k dispozici pouze do 16. prosince. Majestátní strom bude naštěstí zářit až do Tří králů.

Ostrava

Centrum Ostravy se rozzářilo 1. prosince a oslava příchodu prvního adventu zde byla opravdu velkolepá. Kromě vánočního stromu byla na Prokešově náměstí rozsvícena i radnice a celou událost doprovázela akrobatická dream show.

Jihlava

Jihlava si s rozsvícením stromu a vánoční výzdoby počkala na první adventní neděli a celá událost byla doprovázená pravou zimní atmosférou. Zatímco v Brně lidem na rozsvícení stromu dělal společnost vlezlý chlad a plískanice, v Jihlavě sněžilo.

Zlín

Ve Zlíně Vánoce započaly oslavami adventního víkendu. V sobotu 1. prosince se v obchodním centru Zlín-Malenovice rozzářil vánoční strom splněných přání. V neděli pak město rozsvítilo hlavní strom na náměstí Míru, který doprovázel zvonkový orchestr. Město Zlín nezapomnělo své obyvatele vyzvat k tomu, aby si na událost přinesli zvonečky.

Plzeň

Plzeň přicházející Vánoce oslavila 2. prosince. Na náměstí Republiky se ten den rozzářila douglaska tisolistá a spolu s jejím rozsvícením odstartovaly vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Kromě vánoční výzdoby v centru Plzně se obyvatelé západočeské metropole mohou potěšit jízdou vánoční tramvají, která se městem prohání od začátku prosince.

Ústí nad Labem

Ústecké Vánoce odstartovaly 2. prosince na Lidickém náměstí, kde došlo k rozsvícení stromu. Město se rozhodlo mít letos ekologické Vánoce a na vánočních trzích, které potrvají do 23. prosince, jsou nápoje podávány do vratných kelímků a hrníčků.

Pardubice

Během železné neděle započaly Vánoce i v Pardubicích. Kromě rozsvícení hlavního vánočního stromu na Pernštýnském náměstí se rozzářil i strom na dukelském náměstí a také v Polabinách. Vánoční trhy odstartovaly 1. prosince a jejich provoz bude ukončen 23. prosince.

České Budějovice

V Českých Budějovicích vánoční výzdobu završilo rozsvícení stromu 1. prosince na náměstí Přemysla Otakara II. Překrásný strom v centru jihočeské metropole však není největším vánočním stromem na jihu Čech. Ten na lidi čeká v Temelíně.

Českobudějovické vánoční trhy lidem nabízí ručně zabalené půllitrové láhve Bějovického Budvaru. Na ty, kteří nemají láhvové pivo v oblibě, čeká čepovaný Budvar. Výtěžek z obojího pivovar věnuje na charitu.

Karlovy Vary

V Karlových Varech rozsvicovali vánoční strom 2. prosince za doprovodu trumpetisty. Vánoční trhy ve Smetanových sadech před Alžbětinými lázněmi zde odstartovaly už o den dřív a potrvají až do 6. ledna. Jedná se tudíž o jedny z nejdéle trvajících vánočních trhů v Česku.