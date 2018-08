Fotka Češky způsobila skandál na Slovensku! "Přehnala to," šílí lidé

Anketa Co si o fotce polonahé dívky u kříže myslíte? Dívka měla prokázat víc úcty, a nefotit se u kříže polonahá 27 24 hlasů Na fotce není nic intimního vidět, je naprosto v pořádku 73 64 hlasů Hlasovalo 88 lidí.

Zatímco jedni obdivují její "dokonalou postavu", smysl pro humor a odvahu, druzí nešetří kritikou a nechápou, jak Češka mohla být natolik drzá, aby se vyfotila na jednom z nejposvátnějších míst na Slovensku oblečená jen do půli těla.

Šárku vyfotil její přítel Martin tento týden na vrcholu Velkého Rozsutce a snímek pak umístil na facebookovou stránku Turistika na Slovensku. Problém byl v tom, že dívka pózovala u kříže bez trička, což mnoho lidí považuje za projev neúcty.

"Čtvrteční podvečerní Velký Rozsutec 1610 m.n.m liduprázdno a vrchol 45 min jen pro nás," okomentoval snímek Martin, který fotku na sociální sítě umístil. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. "Nevím, smíšené pocity, kříž a polonahá ženská... to moc nejde k sobě," reagoval Maroš. "Úcta k našim horám a kříži je slečně asi velmi vzdálená," přidala se Anna.

A další komentáře byly ještě ostřejší. "Kříž je znakem pokory a tam pokora chybí, chlapům se bouří hormony, ale mně zůstává rozum stát nad tím, že se tam vyfotí nahoře bez u kříže... toto prostě přehnala," nešetřila kritikou Betka.

Zdroj: facebook, Turistika na Slovensku

Jediná fotografie během chvilky rozdělila Slováky na dva znepřátelené tábory, které se pak dokonce pouštěly do sebe a vzájemně se kritizovaly a ponižovaly. Dívka se ale přece jen dočkala zastání. "Úctu mají projevit spíš věřící, ostatních se nikdo neptal, jestli se jim vůbec na horách líbí, a nebo nelíbí kříž. Myslím, že slečna mu tímto nijak neublížila, zaráží mě, jací jsme my Slováci někdy puritáni," zastala se Šárky Lucia. "Nádherná fotka, kouká se na to lépe, než na nějakého, co se na horách cpe paštikou a chlebem," přidal se Jahoda.

A pozitivních komentářů bylo víc. "Jsem věřící, ale když jsem se podívala na tuto fotku, nenapadlo mě nic zlého, nevím, slečna/paní se vyfotila na vrcholu kopce a chtěla, aby bylo vidět tetování," reagovala třeba Monika.

Český pár nechápe, proč fotka vyvolala takové pozdvižení. "Známý vrchol a jeho dominanta na samotném vrcholu kde se vyfotí denně stovky lidí. Člověk natrefí na čas kdy ho má jen pro sebe a udělá fotku, kde je vidět ,,až holé záda". Žádné intimní partyje, žádne hanobení jen vrcholová fotka v přírodě za asistence zapadajícího slunce. Proč takový poprask? Ano být to v kostele, na posvátném místě nebo ten kříž nějak poškozovat ale takhle...," napsal na svém profilu Martin.