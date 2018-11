České banky slaví 100 let, stejně jako stát. Jak se změnily?

Zárodky bankovnictví u nás vznikly už v polovině 19. století. Samostatné československé pak s republikou roku 1918. Rozvoj finančnictví ale dostalo zásah s příchodem totality.

"Nacisté samozřejmě vliv českých bank marginalizovali, a de facto totéž udělali i komunisté, když znárodnili bankovní sektor," připomíná historik a spisovatel Pavel Kosatík.

Vývoj byl přiškrcený až do revoluce roku 1989. S příchodem demokracie a tržního hospodářství začalo české bankovnictví opět vzkvétat.

"Dnes máme bankovnictví velmi vyspělé, jedno z nejstabilnějších v Evropě, slušně ziskové. Takže můžeme být na to právem hrdi," chlubí se guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Vyvíjely se ale i technologie a možnosti platebního styku. Třeba šeky nebo vkladní knížky už prakticky vymizely.

Václav Klaus zase zavzpomínal na dobu těsně po listopadové revoluci, když Američané chtěli faxem zaslat dokumenty. "A já jsem říkal: My tady asi nemáme fax. A ti Američani říkali: Počkejte, kde je nejbližší hranice, nejbližší německé město, my tam dojedeme autem, koupíme vám fax," zasnil se bývalý prezident.

Ve stejné době do Československa se zpožděním přišla i další technická vymoženost. "První bankomat v Čechách se objevil 1. prosince 1989 v Praze na Václavském náměstí. Bylo to 60 let po tom, co se první bankomat objevil v Americe," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

V současnosti je po celém území České republiky téměř sedm tisíc bankomatů. Jejich počet navíc každoročně narůstá.