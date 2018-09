České brambory budou nejspíš zdražovat. Může za to sucho

Podle českého bramborářského svazu bude letos horší sklizeň brambor než loni. Zatím ještě není jasné o kolik. Může to být prý o čtvrtinu, ale možná i o mnohem více. Za vším stojí nedostatek srážek. Horší úroda by ale prý měla být i v západní Evropě. Například v Německu očekávají, že letos sklidí brambor až o 40 procent méně. Česká republika si tedy nepomůže ani dovozem.

Zdražování můžeme očekávat nejspíš už v říjnu. Sběr ještě neskončil, a kvůli suchu se podle zemědělců může dostat na trh třeba jen polovina úrody. Letošní brambory totiž mají praskliny, další vady a právě kvůli tomu můžou být i neprodejné.

"Pokud by o korunu, o dvě, možná o tři koruny narostly farmářské ceny za kilo brambor, tak by se to mělo promítat z dnešních patnácti, šestnácti korun třeba na osmnáct. Ale to záleží, jak se zachová maloobchod, jestli ta marže nenaroste. Cena by mohla vyrůst až přes dvacet korun,“ řekl pro televizi Nova Miroslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu.