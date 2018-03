Hrozí ruská tragédie i v Česku? Kontroly obchodů dopadly strašně

Obchodní domy a nákupní centra v Česku opakovaně porušují předpisy o požární ochraně. V souvislosti s tragédií, která se stala v ruském Kemerovu, to říkají čeští hasiči. Při kontrolách bývá bez závad jen necelá třetina subjektů. Problémem jsou většinou zakryté směrovky k únikovým východům a cesty přehrazené zbožím.

Česká obchodní centra jsou většinou nová, moderně vybavená. Problémy tak nejsou při kolaudaci, ale až během jejich provozu.

"Při kontrolách se setkáváme s tím, že zhruba jen 20 až 25 procent objektů je naprosto bez problémů. Ve všech ostatních je nějaká, byť drobná závada," říká mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

V případě požáru by lidé měli zamířit k nouzovým východům. To by však mohl být problém, směrovky a ukazatele únikového východu jsou totiž často zakryté. "Přes cedulku často obchodníci vylepí akci dne, nebo slevu na nějaký produkt," vysvětlila mluvčí hasičů.

Další problém by mohl nastat při samotném útěku. Jednou z nejčastějších chyb je zatarasení únikových cest zbožím. Lidem by se tak cesta do bezpečí značně prodloužila.

Při odhalení závad se většinou vyřeší vše na místě. Hasiči však mohou obchodníkům uložit i pokutu do půl milionu. "Je tam i výjimka u zpracovávané projektové dokumentace, kde můžeme udělit až 10 milionů korun," řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Miloš Střelka.

Případ Kemerovo by měl být podle hasičů varováním, aby všichni, kdo spravují veřejné prostory, byli zodpovědnější. "Jedná se o obrovskou tragédii, která je bezesporu velkým varováním i pro Českou republiku. Budu klást důraz na preventivní kontroly, případně jejich zintenzivnění," zdůraznil ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar.