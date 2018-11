České památky ničí nápor turistů! V Krumlově se nedá hnout

"Zejména v Českém Krumlově, ale částečně také na Hluboké zjišťujeme, že v některých místech už je tak plno, že se normální návštěvník při plné sezoně do některých míst prostě nedostane," sdělil Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu.

Vyřešit by to částečně mohly časové vstupenky, které se musejí objednávat dopředu, ale i zpoplatnění některých volně dostupných míst. Mnozí turisté prý areálem jen procházejí.

Třeba Českokrumlovským zámkem jenom projde přes milion lidí. Na některých místech, třeba na Plášťovém mostě, je takový přetlak, že to mnohdy bývá až nebezpečné.

"Je zvýšené vstupné pro autobusy, ale přece jen pro takové malé město, jako je Krumlov, ročně těch dvacet tisíc, třicet tisíc autobusů je hodně. Je třeba to regulovat, protože je to neúnosné," říká místní průvodce.

Přetlak turistů přiznávali i účastníci projektu, kteří v létě na tři měsíce oživovali centrum. Brigádníci tehdy za mzdu předváděli běžný život, který se ze středu Krumlova vytrácí. "Po asi pěti dnech už jsme z těch drnčících kufrů a zásobování už do rána měli krizi," popisuje účastnice projektu.

Podobný problém řeší také v zahraničí. Třeba v Benátkách. Čeští památkáři chtějí co nejpřesněji sečíst, kolik lidí na zámek zamíří. Do dvou let by pak mohli přijmout opatření.