Českého turistu napadli Thajsku! Kvůli účtu rozbili Robertovi hlavu

Osmatřicetiletý Robert N. popíjel s kamarády ve striptýzovém klubu We are No 1 A GO GO bar ve městě Pattaya. Podle manažera klubu ale partička odmítla v pondělí nad ránem zaplatit a snažila se z klubu odejít.

reklama

"Byli čtyři. Měli účet na 1 380 bahtů (v přepočtu asi 900 korun). Nechtěli zaplatit a začali se prát. Praštili jsme toho muže popelníkem, ale on se začal prát. Bylo to v sebeobraně. Mohli za to turisté, protože nechtěli zaplatit a začali se prát," citoval list Daily Mirror manažera klubu Anuwata Bunkerta.

Ten trvá na tom, že zaměstnanci klubu se jen bránili. Zraněného českého turistu převezli do nemocnice ve městě Pattaya. Na hlavě měl velkou tržnou ránu. Jeho tričko i podlaha klubu byly pokryté krví.

Podle místních médií strávil v nemocnici noc, aby vystřízlivěl, odpoledne měl být převezen na výslech. Policisté mají k dispozici také záznam z bezpečnostní kamery.

"Policisté byli zavoláni, aby vyřešili roztržku okolo 3:30 ráno. Zraněný muž byl převezen na šití do nemocnice. Je potřeba vyslechnout obě strany sporu a zvážit důkazy, než budeme postupovat podle práva," uvedl podplukovník Apichai Krobpetch z místní policie.

Takto to vypadalo na místě útoku. Upozorňujeme, že video obsahují drastické záběry a není vhodné pro děti a citlivé povahy: