Zmatek kolem dotací! EU a vláda se přou, kdo je vlastně bez peněz

Prohlásil to komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger během debaty v Evropském parlamentu (EP). Řekl rovněž, že od začátku srpna, kdy platí nová pravidla posuzování střetu zájmů, nebyly České republice poskytnuty žádné dotace.

To ovšem popírá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, podle které byly dotace stopnuty jen Agrofertu, ne celé České republice.

Stejně to vidí i ministerstvo financí. "Platební a certifikační orgán Ministerstva financí rozhodl, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Ministerstvo financí zároveň vyvrací spekulace o tom, že České republice byly nebo jsou celkové dotace ze strany EU pozastaveny," uvedl resort na svém webu.

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna.

Většina europoslanců v debatě vyzvala EK, aby vůči Babišovi zaujala přísný postoj, podle jiných by zase měla Praha dostat šanci zjednat nápravu bez politického tlaku europoslanců.



Komisař Oettinger poslancům řekl, že informace o neposkytování dotací zaslal české vládě v dopise, v němž ji zároveň vyzval k urychlené nápravě situace.

"V době nových rozpočtových pravidel (po 2. srpnu) dosud nebyly z evropských programů dotyčnému členskému státu nebo na projekty v dotyčném členském státu vyplaceny žádné prostředky... V dopise jsme také dali najevo, že dokud nebude právní situace z našeho pohledu uspokojivá a také dokud nebude odstraněn konflikt zájmů, nemáme v úmyslu prostředky posílat," řekl Oettinger.



EP ve čtvrtek řešil bod s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK. Ta dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér s ohledem na zmíněná nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Spolu se Zelenými se na textu rezoluci vyzývající EK mimo jiné k zastavení poskytování dotací holdingu Agrofert, o níž budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, podílela lidovecká poslankyně Ingeborg Grässelová.

Český premiér, který v dopise komisi slíbil situaci řešit, podle poslankyně minulosti již několikrát podobné sliby dal, ale nikdy nedodržel.



Ze dvou desítek poslanců, kteří v následné mnohdy emotivní diskusi vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů.



Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz. "Špinavé prádlo se sice má prát doma, ale v tomto případě jde o peníze z evropského rozpočtu a to je potřeba řešit zde," prohlásil občanský demokrat Jan Zahradil na výtku jednoho z diskutujících politiků, zda by se český případ neměl primárně řešit na domácí půdě.

K tomu vyzývaly například poslankyně Babišova hnutí ANO či komunisté, podle nichž nedostaly české orgány dostatek času k vyřešení případu.

Samotný Babiš, podle něhož je česká vláda v kontaktu s EK a celou záležitost se snaží vyřešit, označil snahu o přijetí rezoluce za poškozování Česka, k němuž poslance vede touha zviditelnit se před květnovými volbami do EP. Babiš ve čtvrtek v SMS Radiožurnálu napsal, že problém pozastavení dotací se týká jen Agrofertu.

