Vezmou roboti Čechům práci? Za pár let můžou zabrat milion míst!

Umělá inteligence prý brzy zvládne více než polovinu dovedností v různých povoláních. Roboti nahradí účetní, nebo zaměstnance na informacích.

V restauracích si už dnes můžete objednat jídlo pomocí tabletu, jinde pití místo číšníka rozváží mašinka. "Máme v úmyslu rozvážet do budoucna i jídla, přičemž chceme tu robotiku zapojit i do výdaje, tak aby pomocí robotické ruky se jídla nakládaly přímo na vagon," řekl René Sher, manažer restaurace.

V jedné pražské vinárně vám už dnes za barem splní přání jednooký oranžový krasavec. S roboty se můžeme setkat i při běžném nákupu v supermarketu a to u samoobslužných pokladen.



"Další využití právě robotů je v případě i skenování děr na obchodech, kde chybí nějaké zboží, v současnosti to dělají zaměstnanci, ale testují se už způsoby, že by to dělal robot," uvedl mluvčí obchodního řetězce Václav Koukolíček.

Do 10ti let mají nahradit roboti i tlumočníky, řidiče náklaďáků, později i pracovníky ve zdravotnictví nebo dělníky. Do 30ti let půjde o více než 3 miliony zaměstnanců.

V klidu mohou být třeba zubaři, architekti, advokáti, hasiči, veterináři, reportéři nebo moderátoři. Většinou se totiž jedná o lidi, kteří musí ve své práci prokázat notnou dávku kreativitu.